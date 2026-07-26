Fusée vs Foudre

Le 23 juillet 2026, au centre spatial de Xichang, en Chine, une fusée Longue Marche 3B décolle sous un ciel particulièrement orageux. Quelques secondes après avoir quitté le pas de tir, un spectaculaire éclair vient frapper le lanceur en pleine ascension. Malgré cet impact impressionnant, la fusée poursuit normalement sa trajectoire et la mission se déroule comme prévu. Les lanceurs spatiaux sont en effet conçus pour résister à ce type d’événement, même si les décollages par temps orageux restent exceptionnels. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une fusée est frappée par la foudre : la Saturn V de la mission Apollo 12 en 1969 et une Soyouz-2 en 2019 avaient déjà subi un phénomène similaire sans compromettre le succès de leur mission.