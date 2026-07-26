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Vidéo : La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre juste après son décollage

Posté par Wiliwilliam le 26/7/2026 11:05:09

vidéo fusee foudre decollage chine longue marche orage
Une fusée Longue Marche 3B vient de se prendre la foudre peu après son décollage de Xichang.
Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple.





Sur le même sujet :
  • Vidéo : Décollage de la fusée Artemis II vu d'un avion
  • Vidéo : Explosion d'une fusée russe au décollage (Plan large)
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Nebinaf
    Posté le: 26/7/2026 14:24  Mis à jour: 26/7/2026 14:24
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1676
    Karma: 2883
    Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     6 
    @Crazy-13


    Tragedy Strikes: Lightning Hits Players During Suspended Soccer Match in Huancayo

    14 commentaires

    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 26/7/2026 13:49  Mis à jour: 26/7/2026 13:49
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87597
    Karma: 10079
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     0 
    C'est quand même fascinant : d'un côté, on paralyse un match de Coupe du Monde de l'équipe de France pendant 131 minutes parce qu'il y a des éclairs à 13 km du stade. De l'autre, on lance une fusée Longue Marche 3B en plein orage le 23 juillet 2026 ! Le lanceur se prend littéralement la foudre en pleine ascension et continue sa mission dans le plus grand des calmes, comme si de rien n'était. Les footballeurs sont en sucre, ou ce sont les ingénieurs spatiaux qui n'ont peur de rien ?
    Nebinaf
    Posté le: 26/7/2026 14:24  Mis à jour: 26/7/2026 14:24
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1676
    Karma: 2883
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     6 
    @Crazy-13


    Tragedy Strikes: Lightning Hits Players During Suspended Soccer Match in Huancayo
    shojo
    Posté le: 26/7/2026 14:40  Mis à jour: 26/7/2026 14:40
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 228
    Karma: 463
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     0 
    c'est super bien filmé, on dirait presque que c'était prévu
    Crazy-13
    Posté le: 26/7/2026 14:41  Mis à jour: 26/7/2026 14:41
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
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    Karma: 10079
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     0 
    @Nebinaf j'ai souvenir de ça, mais les nouveaux crampons ne sont plus conducteur.
    Kamerz
    Posté le: 26/7/2026 16:06  Mis à jour: 26/7/2026 16:06
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 247
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     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     3 
    On peut dire qu’elle a disparu en un éclair
    Nebinaf
    Posté le: 26/7/2026 17:04  Mis à jour: 26/7/2026 17:04
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
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     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     3 
    @Crazy-13 .
    Des chaussures de football qui isolent de la foudre, cela n'existe pas.
    Je te laisse vérifier avec ton IA favorite.
    Crazy-13
    Posté le: 26/7/2026 18:39  Mis à jour: 26/7/2026 18:39
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
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    Karma: 10079
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     0 
    @Nebinaf j'ai pas dit qui isolait de la foudre, mais il me semble qu'ils n'en font plus avec des crampons métalliques.
    Moana
    Posté le: 26/7/2026 19:49  Mis à jour: 26/7/2026 19:49
    #8
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    Inscrit le: 21/5/2015
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     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     2 
    Aucun soucis pour tous les trucs qui ne touchent pas le sol. Effet cage de Faraday.
    Enwei
    Posté le: 26/7/2026 20:34  Mis à jour: 26/7/2026 20:35
    #9
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    Inscrit le: 21/5/2009
    Envois: 278
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     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     1 
    Principe de la cage de Faraday oui. Les avions aussi même remplis de monde peuvent parfaitement se prendre la foudre sans aucun problème. Quand tu te prend ça directement toi-même au sol par contre c'est pas la même chose.
    n666eo
    Posté le: 26/7/2026 23:49  Mis à jour: 26/7/2026 23:49
    #10
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    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 465
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     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     0 
    Citation :

    @Crazy-13
    C'est quand même fascinant : d'un côté, on paralyse un match de Coupe du Monde de l'équipe de France pendant 131 minutes parce qu'il y a des éclairs à 13 km du stade. De l'autre, on lance une fusée Longue Marche 3B en plein orage le 23 juillet 2026 ! Le lanceur se prend littéralement la foudre en pleine ascension et continue sa mission dans le plus grand des calmes, comme si de rien n'était. Les footballeurs sont en sucre, ou ce sont les ingénieurs spatiaux qui n'ont peur de rien ?


    On peut comparer ça aux circuits électriques : une résistance (qui "freine" le passage du courant) chauffe (principe du chauffage électrique, du grille-pain, etc...). Un fil seul, non (sauf cas particuliers).

    La fusée est prévue pour laisser passer le courant, donc aucun souci. Le corps humain pas vraiment, donc souci.
    Vigyland
    Posté le: 27/7/2026 9:49  Mis à jour: 27/7/2026 9:49
    #11
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     1 
    @n666eo : "La fusée est prévue pour laisser passer le courant, donc aucun souci. Le corps humain pas vraiment, donc souci."

    Si, si, le corps humain laisse fort bien passer le courant !
    Dans le cas de cette vidéo, c'est la "tension de pas" qui est la cause de l'électrisation des footballeurs.
    Roronoa
    Posté le: 27/7/2026 13:47  Mis à jour: 27/7/2026 13:47
    #12
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    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 205
    Karma: 369
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     0 
    Citation :

    @Vigyland
    @n666eo  : "La fusée est prévue pour laisser passer le courant, donc aucun souci. Le corps humain pas vraiment, donc souci."

    Si, si, le corps humain laisse fort bien passer le courant !
    Dans le cas de cette vidéo, c'est la "tension de pas" qui est la cause de l'électrisation des footballeurs.


    Je pense qu'il fallait lire que le corps humain n'est pas prévu pour laisser passer le courant sans dommage, contrairement à la fusée qui a été conçue en prenant en compte cette possibilité.
    n666eo
    Posté le: 27/7/2026 22:11  Mis à jour: 27/7/2026 22:15
    #13
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    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 465
    Karma: 577
     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     1 
    Citation :

    @Roronoa
    Citation :

    @Vigyland
    @n666eo  : "La fusée est prévue pour laisser passer le courant, donc aucun souci. Le corps humain pas vraiment, donc souci."

    Si, si, le corps humain laisse fort bien passer le courant !
    Dans le cas de cette vidéo, c'est la "tension de pas" qui est la cause de l'électrisation des footballeurs.


    Je pense qu'il fallait lire que le corps humain n'est pas prévu pour laisser passer le courant sans dommage, contrairement à la fusée qui a été conçue en prenant en compte cette possibilité.


    Exact, et surtout la résistance du corps humain est vaguement plus élevée que celle d'un conducteur métallique...
    Donc oui, le courant passe mieux dans un corps humain que dans un arbre, mais ce n'est pas non plus un fil de cuivre...
    Si tu poses un bon conducteur en 2 points du sol éloignés de la longueur d'un pas, le conducteur ne subira aucun dégât, aucune brûlure, etc... Tandis que l'être humain si. La nuance c'est la résistance électrique de ce dernier.
    billyboy45
    Posté le: 30/7/2026 2:29  Mis à jour: 30/7/2026 2:33
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1266
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     Re: La fusée Longue Marche 3B est frappée par la foudre j...
     1 
    Un humain c'est environ 1000 à 10000 Ohms (selon si la peau est mouillée ou pas), un avion ou une fusée dont la carlingue est généralement en alu + un mesh conducteur conçu exprès, on est sur une fraction d'1 Ohm. La grosse différence c'est aussi que le corps humain est l'exact inverse d'une cage de Farraday: notre peau a une résistance très élevée, tandis qu'à l'intérieur on est des gros sacs d'eau salée! xD

    Le corps humain va donc chauffer oui (il y a souvent des brulures sur la peau là où la résistance est plus forte), mais ça c'est bénin à coté du reste. Notre système nerveux et nos cellules fonctionnent grâce à des toutes petites impulsions électriques. Le courant intense de la foudre amène avec lui un champ électromagnétique extreme qui va venir détruire les parois de certaines cellules (qui meurent immédiatement), endommager les nerfs (potentielle paralysie à vie), tétaniser les muscles et le cœur avec, causant un arrêt ou une fibrillation.

    Bref la résistance/chaleur compte, mais en vrai c'est surtout la disruption électromagnétique le gros danger, et c'est le même danger dans les avions/fusées si le courant rentrait à l'intérieur au lieu de passer tout autour dans la carlingue. C'était le cas pour Apollo 12 qui a été frappée par la foudre ... DEUX FOIS DE SUITE dans le même vol!!! Par chance ça n'a pas causé de dégâts irréversibles, mais il a fallu redémarrer les ordinateurs de bord, et ensuite ils ont poursuivi leur mission! Les balls quand même!
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