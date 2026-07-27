

Vidéo : Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feux de forêt en Gironde depuis un Canadair Posté par Kilroy1

Des images filmées à bord d’un Canadair montrent l’ampleur des incendies qui ravagent actuellement la Gironde et les Landes.



Vidéo (51s) : Les incendies en Gironde vue d'un Canadair





Sur le même sujet :

Vidéo : Une biche quitte une forêt en feu (Gironde) Vidéo : Pompiers prisonniers des flammes dans leur camion Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 1033 Karma: 1872 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 9

Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)



Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout.

Ca doit être mon coté "hydromane" Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...)Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout.Ca doit être mon coté "hydromane" totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 78 Karma: 165 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 8

@TitanTopRunner



5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.





Le CL-415 est le successeur du CL-215. Le Canadair CL-215 est un hydravion à coque amphibie bimoteur conçu au Canada. Le nom Canadair comporte un gros indice sur son origine. Citation :Le CL-415 est le successeur du CL-215. Le Canadair CL-215 est un hydravion à coque amphibie bimoteur conçu au Canada. Le nom Canadair comporte un gros indice sur son origine.

21 commentaires Auteur Conversation Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 230 Karma: 381 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 3 J'ai envie de chialer... chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 858 Karma: 1065 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 3 Quand tu vois ça, le pilote doit se dire qu'il ne sert pas à grand chose.

Ca brule tellement partout. Avec nos quelques canadair fonctionnels tu as l'impression que ce sera l'équivalent d'une goutte d'eau. TitanTopRunner Je m'installe Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 113 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 3 Edit Koreus : pas de politique





OK, alors sans plus aucune mention politique, uniquement les faits :



Veulliez, s'il vous plaît, noter plusieurs choses :



1. Un feu ne se déclenche pas tout seul sous la chaleur du soleil, il faut l'initier (mégot, bouteille en verre, pyromane, ...). Que de multiples feux se déclenchent à plusieurs endroits dans un court laps de temps signe donc le crime : ces feux sont provoqués volontairement par des individus.



2. Un maire de Gironde accuse les criminels d'une méthode particulièrement abjecte : un chiffon imbibé d'essence accroché à la queue d'un chat ; mais j'ignore si ce maire a les moyens de prouver son accusation.



3. Les forêts de Gironde son visées par de grands industriels depuis quelques années pour construire de gigantesques surfaces de panneaux solaires (700 hectares) et l'implantation d'un gigantesque centre de données. À mon sens, la loi devrait imposer la réhabilitation de toute forêt détruite sans permettre aucune autre issue, afin de biiiiiip... Oups, on a été coupés... (Roh allez, cher modo, c'est drôle, même toi tu as souri, je t'ai vu ^^ )



4. Personnes recherchées actuellement pour incendies criminels : 44 en France et 16 en Espagne.



5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.



Ah... Et j'oubliais : biiiiiiiiip... Ah... La ligne est mauvaise... Ça a coupé... ^^ JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1194 Karma: 1184 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0





@Sp6men10 +1000

@Koreus Pas de soucis Edit Koreus : pas de politique+1000Pas de soucis Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 149 Karma: 305 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 C'est là tout le problème de pouvoir contrôler ça : trop de surface et peu de Garde-Chasse, surveillance forestière. Ca donne envie de se balader dans le coin avec un lance-filet et une batte... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 1033 Karma: 1872 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 9

Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)



Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout.

Ca doit être mon coté "hydromane" Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...)Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout.Ca doit être mon coté "hydromane" Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 149 Karma: 305 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0

@Wiiip

Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...)

Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)



Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout.

Ca doit être mon coté "hydromane" :D



Rare sont les forets millénaires en France, nous avons par exemple plus de foret aujourd'hui qu'il y a deux siècles, ça dépend donc ce que tu appelles "artificiel" (Les raisons sont multiple, mais souvent dut à des guerres gourmand en bois).

Un exemple ici :

https://le-cartographe.net/publications/405-les-forets-en-france



Des études ont aussi existés pour certaines foret avec des buts de prévention contre des catastrophes, comme la prévention d'inondation. Citation :Rare sont les forets millénaires en France, nous avons par exemple plus de foret aujourd'hui qu'il y a deux siècles, ça dépend donc ce que tu appelles "artificiel" (Les raisons sont multiple, mais souvent dut à des guerres gourmand en bois).Un exemple ici :Des études ont aussi existés pour certaines foret avec des buts de prévention contre des catastrophes, comme la prévention d'inondation. tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 169 Karma: 378 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 2





INCENDIE : 200 millions d'euros pour rendre nos forêts plus inflammables Va falloir replanter autre chose que des pins maritimesINCENDIE : 200 millions d'euros pour rendre nos forêts plus inflammables Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 178 Karma: 287 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0

@Wiiip

Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...)

Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)



Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout.

Ca doit être mon coté "hydromane" :D



C'est le commentaire le plus pertinent que je n'avais pas lu depuis longtemps ici. Ce malheur pourrait être un nouveau départ écologique. Citation :C'est le commentaire le plus pertinent que je n'avais pas lu depuis longtemps ici. Ce malheur pourrait être un nouveau départ écologique. TitanTopRunner Je m'installe Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 113 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 @Washburn

Ce malheur pourrait être un nouveau départ écologique.

Sauf que dans le cas présent, les champs de panneaux solaires ont plus de chances de s'y épanouir, que les jeunes pousses d'arbres... Voir mon précédent commentaire.



Citation :Sauf que dans le cas présent, les champs de panneaux solaires ont plus de chances de s'y épanouir, que les jeunes pousses d'arbres... Voir mon précédent commentaire. guizmof Je viens d'arriver Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 59 Karma: 54 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 Ca fait mal au coeur, c'est la région de ma famille, ils ont été évacués, et la maison a été épargné, le feu c'est arrêté qu'à 3/4km. Je dois y aller mi aout, j'ai peur de ce que je vais voir. Koreus Membre Premium Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 77829 Karma: 39455 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 5

@TitanTopRunner





5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.





Source ?



Car c'est une fake news relayée par l'extreme droite. Je ne sais pas où tu t'enformes mais c'est en train de te laver le cerveau. Citation :Source ?Car c'est une fake news relayée par l'extreme droite. Je ne sais pas où tu t'enformes mais c'est en train de te laver le cerveau. totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 78 Karma: 165 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 8

@TitanTopRunner



5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.





Le CL-415 est le successeur du CL-215. Le Canadair CL-215 est un hydravion à coque amphibie bimoteur conçu au Canada. Le nom Canadair comporte un gros indice sur son origine. Citation :Le CL-415 est le successeur du CL-215. Le Canadair CL-215 est un hydravion à coque amphibie bimoteur conçu au Canada. Le nom Canadair comporte un gros indice sur son origine. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 1033 Karma: 1872 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 2 @Batfly

ça dépend donc ce que tu appelles "artificiel"

Non mais là, c'est pas une forêt qui a été coupée et qu'on a laissé repousser.

Il n'y avait pas de forets ici initialement, c'était des marécages et des pâtures.

C'est une zone non boisée qui a été boisée artificiellement avec la plantation (et pas juste "laisser pousser") d'une espèce unique d'arbre, avec un double objectif de transformation des sols et d'exploitation du bois.

En gros, c'est aussi artificiel qu'une foret rasée pour faire place à un champs de colza, mais à l'envers. Citation :Non mais là, c'est pas une forêt qui a été coupée et qu'on a laissé repousser.Il n'y avait pas de forets ici initialement, c'était des marécages et des pâtures.C'est une zone non boisée qui a été boisée artificiellement avec la plantation (et pas juste "laisser pousser") d'une espèce unique d'arbre, avec un double objectif de transformation des sols et d'exploitation du bois.En gros, c'est aussi artificiel qu'une foret rasée pour faire place à un champs de colza, mais à l'envers. TitanTopRunner Je m'installe Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 113 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0

@Koreus

Source ?



Car c'est une fake news relayée par l'extreme droite . Je ne sais pas où tu t'enformes mais c'est en train de te laver le cerveau .

Je viens effectivement de lire un autre son de cloche, un peu différent, ce matin :

D'une, il ne s'agit pas d'avions type canadairs, mais d'hélicoptères, et de deux, il ne s'agit pas d'appareils en France, mais d'hélicoptères en Espagne. Mais le bilan est le même, ces appareils espagnols ne peuvent pas aider la France car les sanctions européennes ont cloué ces appareils au sol, faute de pièces de rechange et de main d'oeuvre spécialisée, car Russes.



Tu m'excuseras d'avoir rayé les fakes news et manques de respect dans ma citation de ton propos, au passage... Sans rancune.

(Indépendant/citoyen ne veut pas dire d'extrême droite, pas plus que patriote ni un drapeau bleu-blanc-rouge, et mon cerveau se porte bien mieux que ceux qui s'informent dans les médias de propagande, ainsi je ne soutiens ni génocideurs, ni terroristes, ni nazis, et j'en passe et des meilleures...) Citation :Je viens effectivement de lire un autre son de cloche, un peu différent, ce matin :D'une, il ne s'agit pas d'avions type canadairs, mais d'hélicoptères, et de deux, il ne s'agit pas d'appareils en France, mais d'hélicoptères en Espagne. Mais le bilan est le même, ces appareils espagnols ne peuvent pas aider la France car les sanctions européennes ont cloué ces appareils au sol, faute de pièces de rechange et de main d'oeuvre spécialisée, car Russes.Tu m'excuseras d'avoir rayé les fakes news et manques de respect dans ma citation de ton propos, au passage... Sans rancune. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 @TitanTopRunner Je ne suis pas revenu sur ce site, pendant des années, pour avoir été censuré une fois -et une fois suffit pour cela-.

Quant au trio de jobards s'étant permis de l'inversion accusatoire -ce qui, à mon sens, devrait tomber sous le coup de la loi- eux, ça va...

. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 @JackVance :



"Edit Koreus : pas de politique"



Vous n'avez pourtant pas émis " Car c'est une fake news relayée par l'extreme droite ."

. TitanTopRunner Je m'installe Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 113 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 @guizmof

Ca fait mal au coeur, c'est la région de ma famille, ils ont été évacués, et la maison a été épargné, le feu c'est arrêté qu'à 3/4km. Je dois y aller mi aout, j'ai peur de ce que je vais voir.

Malheureusement, il y a une autre catastrophe qui se profile ; j'ai des amis qui devaient y aller en vacances, et ils viennent d'annuler... Je ne leur ai pas dit que maintenir sa réservation pourrait être citoyen, mais je l'ai pensé très fort. La Gironde, en plus des feux, n'a pas besoin de perdre une grande partie de ses recettes touristiques de 2026, ça serait double peine...



Déjà qu'ils n'ont plus d'équipe de foot...! ^^

(Blague de Nantais, hein... On se calme lé zultras Bordelais... On reviendrons ! XD ) Citation :Malheureusement, il y a une autre catastrophe qui se profile ; j'ai des amis qui devaient y aller en vacances, et ils viennent d'annuler... Je ne leur ai pas dit que maintenir sa réservation pourrait être citoyen, mais je l'ai pensé très fort. La Gironde, en plus des feux, n'a pas besoin de perdre une grande partie de ses recettes touristiques de 2026, ça serait double peine...Déjà qu'ils n'ont plus d'équipe de foot...! ^^(Blague de Nantais, hein... On se calme lé zultras Bordelais... On reviendrons ! XD ) Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87608 Karma: 10079 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 Bien content de ne jamais avoir connu d'incendie de ce genre près de chez moi, qui vit à la campagne dans un village entouré de forêt. Biafine Je m'installe Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 314 Karma: 259 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 Ça fait plus de 20 ans qu'il est préconisé de faire des pare-feu aux fortes dimensions, et en hiver de passer en brûlage dirigé pour éliminer le combustible "en trop".



20 ans.



En 2022, ça brûlait déjà pareil. Aucune leçon tirée ?



Quand je vois les coupes d'emprise faites le long des routes dans l'urgence, décidées en quelques heures, alors que ça fait des années que c'est connu, et préconisé.

Quand j'entends à la tv, les "experts" dire qu'il faut aller ramasser (oui, ramasser) les aiguilles pour prévenir les feux... sans commentaire.



J'ai envie de demander aux collègues forestiers de Gironde s'ils écoutent de temps en temps (une fois tous les 20 ans, au moins ?) la recherche, et pourquoi leur 78 abatteuses ont attendu l'urgence pour faire ces coupes d'emprise ? Rendement, rendement, rendement ! Sauf qu'à vouloir toujours gagner, ils perdent tout.



Et les sujets de gestion de budget, achat de Canadair, c'est en plus. Mais avant de guérir, on essaie de prévenir, au moins dans une certaine mesure. Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 310 Karma: 424 Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu... 0 Je vie au Porge et j'ai été évacuer 12 jours. Franchement c'est dur à vivre mais je me plains pas. Certains amis ont tout perdu et moi j'ai eu que des dégâts mineur, à 3 mètre pret, j'avais plus de maison, voilà à quoi ça se joue, 3 petit mètres. Prenez soin de vous, ce genre d'évènement fait remettre plein de chose en perspective et on relativise beaucoup sur la futilité de nos petits problèmes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.