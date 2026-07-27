Vidéo : Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feux de forêt en Gironde depuis un Canadair

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Wiiip
Posté le: 27/7/2026 17:40 Mis à jour: 27/7/2026 17:51
Je suis accro
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Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...) Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)
Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout. Ca doit être mon coté "hydromane"
totolasticot
Posté le: 28/7/2026 8:15 Mis à jour: 28/7/2026 8:15
Je viens d'arriver
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Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Citation :
@TitanTopRunner
5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.
Le CL-415 est le successeur du CL-215. Le Canadair CL-215 est un hydravion à coque amphibie bimoteur conçu au Canada. Le nom Canadair comporte un gros indice sur son origine.
21 commentaires
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Conversation
Sp6men10
Posté le: 27/7/2026 16:27 Mis à jour: 27/7/2026 16:27
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Quand tu vois ça, le pilote doit se dire qu'il ne sert pas à grand chose. Ca brule tellement partout. Avec nos quelques canadair fonctionnels tu as l'impression que ce sera l'équivalent d'une goutte d'eau.
TitanTopRunner
Posté le: 27/7/2026 16:52 Mis à jour: 27/7/2026 23:20
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
3
Edit Koreus : pas de politique
OK, alors sans plus aucune mention politique, uniquement les faits :
Veulliez, s'il vous plaît, noter plusieurs choses :
1. Un feu ne se déclenche pas tout seul sous la chaleur du soleil, il faut l'initier (mégot, bouteille en verre, pyromane, ...). Que de multiples feux se déclenchent à plusieurs endroits dans un court laps de temps signe donc le crime : ces feux sont provoqués volontairement par des individus.
2. Un maire de Gironde accuse les criminels d'une méthode particulièrement abjecte : un chiffon imbibé d'essence accroché à la queue d'un chat ; mais j'ignore si ce maire a les moyens de prouver son accusation.
3. Les forêts de Gironde son visées par de grands industriels depuis quelques années pour construire de gigantesques surfaces de panneaux solaires (700 hectares) et l'implantation d'un gigantesque centre de données. À mon sens, la loi devrait imposer la réhabilitation de toute forêt détruite sans permettre aucune autre issue, afin de biiiiiip... Oups, on a été coupés... (Roh allez, cher modo, c'est drôle, même toi tu as souri, je t'ai vu ^^ )
4. Personnes recherchées actuellement pour incendies criminels : 44 en France et 16 en Espagne.
5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.
Ah... Et j'oubliais : biiiiiiiiip... Ah... La ligne est mauvaise... Ça a coupé... ^^
JackVance
Posté le: 27/7/2026 17:06 Mis à jour: 27/7/2026 17:53
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...) Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)
Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout. Ca doit être mon coté "hydromane"
Batfly
Posté le: 27/7/2026 18:41 Mis à jour: 27/7/2026 18:58
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Citation :
@Wiiip Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...) Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)
Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout. Ca doit être mon coté "hydromane" :D
Rare sont les forets millénaires en France, nous avons par exemple plus de foret aujourd'hui qu'il y a deux siècles, ça dépend donc ce que tu appelles "artificiel" (Les raisons sont multiple, mais souvent dut à des guerres gourmand en bois). Un exemple ici : https://le-cartographe.net/publications/405-les-forets-en-france
Des études ont aussi existés pour certaines foret avec des buts de prévention contre des catastrophes, comme la prévention d'inondation.
tomdsign
Posté le: 27/7/2026 18:52 Mis à jour: 27/7/2026 18:52
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
0
Citation :
@Wiiip Il me semble que cette forêt est entièrement artificielle ... (bon, après, elle a plus d'un siècle, ca impose quand même un peu le respect...) Mais peut-être que ce serait l'occasion d'essayer d'y planter autre chose qu'uniquement des pins (destinés à l'industrie du reste) ? Et éventuellement restaurer un peu quelques zones humides ? (sans nécessairement en refaire non plus le marigot que c'était initialement)
Sinon, ca se voit que je ne suis pas pilote de Canadair, parce que sinon je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de tout balancer sur le premier feu venu pour faire des rotations les plus rapides possible pour au final balancer le plus de flotte possible tout partout. Ca doit être mon coté "hydromane" :D
C'est le commentaire le plus pertinent que je n'avais pas lu depuis longtemps ici. Ce malheur pourrait être un nouveau départ écologique.
TitanTopRunner
Posté le: 27/7/2026 23:10 Mis à jour: 27/7/2026 23:11
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Citation :
@TitanTopRunner
5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.
Source ?
Car c'est une fake news relayée par l'extreme droite. Je ne sais pas où tu t'enformes mais c'est en train de te laver le cerveau.
totolasticot
Posté le: 28/7/2026 8:15 Mis à jour: 28/7/2026 8:15
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
8
Citation :
@TitanTopRunner
5. Les sanctions européennes se retournent contre nous : des canadaires sont cloués au sol faute de pouvoir être entretenus (pièces détachées, main d'oeuvre spécialisée), car de conception Russe. Sans parler des budgets canadaires neufs annulés pour faire des économies, donc pas de renouvellement.
Le CL-415 est le successeur du CL-215. Le Canadair CL-215 est un hydravion à coque amphibie bimoteur conçu au Canada. Le nom Canadair comporte un gros indice sur son origine.
Wiiip
Posté le: 28/7/2026 9:08 Mis à jour: 28/7/2026 9:08
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
2
Citation :
@Batfly ça dépend donc ce que tu appelles "artificiel"
Non mais là, c'est pas une forêt qui a été coupée et qu'on a laissé repousser. Il n'y avait pas de forets ici initialement, c'était des marécages et des pâtures. C'est une zone non boisée qui a été boisée artificiellement avec la plantation (et pas juste "laisser pousser") d'une espèce unique d'arbre, avec un double objectif de transformation des sols et d'exploitation du bois. En gros, c'est aussi artificiel qu'une foret rasée pour faire place à un champs de colza, mais à l'envers.
TitanTopRunner
Posté le: 28/7/2026 12:52 Mis à jour: 28/7/2026 12:52
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Citation :
@Koreus Source ?
Car c'est une fake news relayée par l'extreme droite. Je ne sais pas où tu t'enformes mais c'est en train de te laver le cerveau.
Je viens effectivement de lire un autre son de cloche, un peu différent, ce matin : D'une, il ne s'agit pas d'avions type canadairs, mais d'hélicoptères, et de deux, il ne s'agit pas d'appareils en France, mais d'hélicoptères en Espagne. Mais le bilan est le même, ces appareils espagnols ne peuvent pas aider la France car les sanctions européennes ont cloué ces appareils au sol, faute de pièces de rechange et de main d'oeuvre spécialisée, car Russes.
Tu m'excuseras d'avoir rayé les fakes news et manques de respect dans ma citation de ton propos, au passage... Sans rancune. (Indépendant/citoyen ne veut pas dire d'extrême droite, pas plus que patriote ni un drapeau bleu-blanc-rouge, et mon cerveau se porte bien mieux que ceux qui s'informent dans les médias de propagande, ainsi je ne soutiens ni génocideurs, ni terroristes, ni nazis, et j'en passe et des meilleures...)
Vigyland
Posté le: 28/7/2026 13:19 Mis à jour: 28/7/2026 13:19
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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@TitanTopRunner Je ne suis pas revenu sur ce site, pendant des années, pour avoir été censuré une fois -et une fois suffit pour cela-. Quant au trio de jobards s'étant permis de l'inversion accusatoire -ce qui, à mon sens, devrait tomber sous le coup de la loi- eux, ça va... .
Vigyland
Posté le: 28/7/2026 13:25 Mis à jour: 28/7/2026 13:25
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Citation :
@guizmof Ca fait mal au coeur, c'est la région de ma famille, ils ont été évacués, et la maison a été épargné, le feu c'est arrêté qu'à 3/4km. Je dois y aller mi aout, j'ai peur de ce que je vais voir.
Malheureusement, il y a une autre catastrophe qui se profile ; j'ai des amis qui devaient y aller en vacances, et ils viennent d'annuler... Je ne leur ai pas dit que maintenir sa réservation pourrait être citoyen, mais je l'ai pensé très fort. La Gironde, en plus des feux, n'a pas besoin de perdre une grande partie de ses recettes touristiques de 2026, ça serait double peine...
Déjà qu'ils n'ont plus d'équipe de foot...! ^^ (Blague de Nantais, hein... On se calme lé zultras Bordelais... On reviendrons ! XD )
Crazy-13
Posté le: 28/7/2026 23:42 Mis à jour: 28/7/2026 23:42
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Ça fait plus de 20 ans qu'il est préconisé de faire des pare-feu aux fortes dimensions, et en hiver de passer en brûlage dirigé pour éliminer le combustible "en trop".
20 ans.
En 2022, ça brûlait déjà pareil. Aucune leçon tirée ?
Quand je vois les coupes d'emprise faites le long des routes dans l'urgence, décidées en quelques heures, alors que ça fait des années que c'est connu, et préconisé. Quand j'entends à la tv, les "experts" dire qu'il faut aller ramasser (oui, ramasser) les aiguilles pour prévenir les feux... sans commentaire.
J'ai envie de demander aux collègues forestiers de Gironde s'ils écoutent de temps en temps (une fois tous les 20 ans, au moins ?) la recherche, et pourquoi leur 78 abatteuses ont attendu l'urgence pour faire ces coupes d'emprise ? Rendement, rendement, rendement ! Sauf qu'à vouloir toujours gagner, ils perdent tout.
Et les sujets de gestion de budget, achat de Canadair, c'est en plus. Mais avant de guérir, on essaie de prévenir, au moins dans une certaine mesure.
Re: Une impressionnante vue aérienne des gigantesques feu...
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Je vie au Porge et j'ai été évacuer 12 jours. Franchement c'est dur à vivre mais je me plains pas. Certains amis ont tout perdu et moi j'ai eu que des dégâts mineur, à 3 mètre pret, j'avais plus de maison, voilà à quoi ça se joue, 3 petit mètres. Prenez soin de vous, ce genre d'évènement fait remettre plein de chose en perspective et on relativise beaucoup sur la futilité de nos petits problèmes.
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