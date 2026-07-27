Les incendies en Gironde vue d'un Canadair

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À bord d’un Canadair en mission, un membre de l’équipage filme une spectaculaire vue aérienne des incendies qui ravagent actuellement la Gironde et les Landes. Depuis le cockpit, on découvre l’immense panache de fumée qui recouvre l’horizon, les flammes qui progressent à travers la forêt de pins.



Ces images donnent un aperçu saisissant de l’ampleur de cette catastrophe, considérée comme l’une des plus importantes qu’ait connue le Sud-Ouest depuis des décennies. Des dizaines de milliers d’hectares de forêt ont déjà été détruits, des milliers de personnes ont été évacuées et d’importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés pour tenter de contenir les flammes.