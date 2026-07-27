Accrocher un homme à un arbre

Au Kenya, un homme est victime d’un tour aussi simple qu’efficace. Un plaisantin lui demande de s’accroupir, de passer ses bras sous ses jambes, puis le soulève afin qu’il attrape le tronc d’un arbre. Une fois suspendu, la victime réalise qu’elle est complètement coincée : ses pieds ne touchent plus le sol et elle ne peut pas lâcher l'arbre sans tomber.



Après quelques secondes d’hésitation et de cris, il finit par se laisser tomber sur les fesses sous les éclats de rire des nombreuses personnes venues assister à la scène. Une farce bon enfant qui amuse autant les spectateurs que les internautes.