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10 Chrys77951

Vidéo : Petite blague avec un arbre

Posté par Lantiponner le 27/7/2026 16:54:57

vidéo homme arbre farce blague tour rire
Pas mal, je l'essaierai un jour.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    ablator
    Posté le: 27/7/2026 18:17  Mis à jour: 27/7/2026 18:17
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2118
    Karma: 3941
     Re: Petite blague avec un arbre
     0 
    @Lantiponner
    Citation :
    Pas mal, je l'essaierai un jour.


    En Gironde ?
    EndymionRaul
    Posté le: 27/7/2026 18:27  Mis à jour: 27/7/2026 18:27
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1438
    Karma: 1444
     Re: Petite blague avec un arbre
     0 
    Avec les bonnes personnes, la vie pourrait être plus souvent comme ça.
    Drakylla
    Posté le: 27/7/2026 20:50  Mis à jour: 27/7/2026 20:50
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1461
    Karma: 1106
     Re: Petite blague avec un arbre
     0 
    La technique ne fonctionne que sur quelqu'un de minimum souple et surtout léger 😃
    poiuytreza525
    Posté le: 28/7/2026 7:44  Mis à jour: 28/7/2026 7:44
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3922
    Karma: 1324
     Re: Petite blague avec un arbre
     1 
    Horrible ce rire. 🫨
    Crazy-13
    Posté le: 28/7/2026 23:26  Mis à jour: 28/7/2026 23:26
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87608
    Karma: 10079
     Re: Petite blague avec un arbre
     0 
    il me semble qu'on peut aussi bloquer une personne dans cette position en plaçant une barre comme un manche à balai, et elle ne peux plus se redresser.
    A_Rod
    Posté le: 31/7/2026 15:59  Mis à jour: 31/7/2026 15:59
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/2/2005
    Envois: 4423
    Karma: 126
     Re: Petite blague avec un arbre
     0 
    C'est pour ça que j'essaierai quand mes gosses dépasseront les bornes, une nouvelle fois, donc dans quelques minutes...
    (oui un post par an, belle moyenne).
    momoaliz
    Posté le: 13/8/2026 13:01  Mis à jour: 13/8/2026 13:01
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 13/10/2015
    Envois: 4298
    Karma: 1809
     Re: Petite blague avec un arbre
     0 
    Le mec qui pisse en arrière plan est collector
    Haut de page Haut  
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