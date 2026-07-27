

Vidéo : Petite blague avec un arbre Posté par Lantiponner

Pas mal, je l'essaierai un jour.



Vidéo (37s) : Accrocher un homme à un arbre





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2118 Karma: 3941 Re: Petite blague avec un arbre Re: Petite blague avec un arbre 0 Lantiponner

Citation : Pas mal, je l'essaierai un jour.



En Gironde ? Citation :En Gironde ? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1438 Karma: 1444 Re: Petite blague avec un arbre Re: Petite blague avec un arbre 0 Avec les bonnes personnes, la vie pourrait être plus souvent comme ça. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1461 Karma: 1106 Re: Petite blague avec un arbre Re: Petite blague avec un arbre 0 La technique ne fonctionne que sur quelqu'un de minimum souple et surtout léger poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3922 Karma: 1324 Re: Petite blague avec un arbre Re: Petite blague avec un arbre 1 Horrible ce rire. 🫨 Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87608 Karma: 10079 Re: Petite blague avec un arbre Re: Petite blague avec un arbre 0 il me semble qu'on peut aussi bloquer une personne dans cette position en plaçant une barre comme un manche à balai, et elle ne peux plus se redresser. A_Rod Je masterise ! Inscrit le: 28/2/2005 Envois: 4423 Karma: 126 Re: Petite blague avec un arbre Re: Petite blague avec un arbre 0 C'est pour ça que j'essaierai quand mes gosses dépasseront les bornes, une nouvelle fois, donc dans quelques minutes...

(oui un post par an, belle moyenne). momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 4298 Karma: 1809 Re: Petite blague avec un arbre Re: Petite blague avec un arbre 0 Le mec qui pisse en arrière plan est collector Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.