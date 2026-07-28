Un corbeau demande poliment à boire

Dans le parc national des Arches, dans l’Utah (États-Unis), un grand corbeau visiblement accablé par la chaleur s’approche d’une fontaine à eau publique en pleine journée où le thermomètre affiche 38 °C. Comprenant ce que l’oiseau attend, un homme appuie sur le bouton de la fontaine et laisse couler l’eau. Le corvidé se met aussitôt à boire longuement, sans la moindre crainte, profitant de cette pause rafraîchissante avant de repartir. Une scène touchante qui rappelle à quel point la faune peut souffrir des fortes chaleurs. Les grands corbeaux sont également réputés pour leur intelligence et apprennent rapidement à utiliser les installations humaines lorsqu’elles peuvent leur être utiles.