

Vidéo : Quand un corbeau a soif Posté par Kilroy1

En pleine chaleur, un grand corbeau profite de l’aide d’un homme pour se désaltérer à une fontaine.



Vidéo (36s) : Un corbeau demande poliment à boire





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Vidéo : Corbeau voleur Vidéo : Un corbeau aide un bricoleur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Membre Premium Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16541 Karma: 17000 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 5 en voyant cette vidéo j'ai envi de dire que c'est encore beau l'intéraction homme/animal totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 78 Karma: 165 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 4 Un corbeau n'est pas spécialement peureux.

Et c'est l'un des oiseaux les plus intelligents. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1677 Karma: 2883 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 3 Les corbeaux sont parmi les animaux les plus intelligents toutes catégories confondues.

Ils sont capables de résoudre des problèmes complexes et c'est l'une des rares espèces capable de se reconnaitre devant un miroir. Certaines espèces de perroquets y parviennent également Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2593 Karma: 4716 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 0

@Yazguen

en voyant cette vidéo j'ai envi de dire que c'est encore beau l'intéraction homme/animal

Surtout que le corbeau boit, devant la roche. Citation :Surtout que le corbeau boit, devant la roche. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 248 Karma: 302 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 2 Ce corbeau est un corps vidé d’eau Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 165 Karma: 402 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 0 Ca ressemble plus à une corneille qu'à un corbeau Speedball2 Je suis accro Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 551 Karma: 427 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 0

@Salamafet

Ca ressemble plus à une corneille qu'à un corbeau



Cela ressemble à un grand corbeau. Je cite le guide Delachaux: "Très gros bec, gorge hirsute".

On pourrait le confondre avec une Corneille Noire, mais celle-ci à une calotte beaucoup plus bombée. Citation :Cela ressemble à un grand corbeau. Je cite le guide Delachaux: "Très gros bec, gorge hirsute".On pourrait le confondre avec une Corneille Noire, mais celle-ci à une calotte beaucoup plus bombée. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87608 Karma: 10079 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 1 Nebinaf sauf que là il n'a pas été fichu d'appuyer lui même sur le bouton pour faire couper l'eau.

sauf que là il n'a pas été fichu d'appuyer lui même sur le bouton pour faire couper l'eau. guizmof Je viens d'arriver Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 59 Karma: 54 Re: Quand un corbeau a soif Re: Quand un corbeau a soif 1 Pourquoi ne pas imaginer un système adaptable à ces fontaines à eau qui permettrait aux animaux de s'abrever ? En tout cas quelque chose d'actionnable via le bec ou par le poid ca doit pas être trop compliqué à mettre en place Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.