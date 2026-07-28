Vidéo : Quand un corbeau a soif

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Yazguen
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Posté le: 28/7/2026 9:16 Mis à jour: 28/7/2026 9:16
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Membre Premium
Inscrit le: 18/2/2005
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Re: Quand un corbeau a soif
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en voyant cette vidéo j'ai envi de dire que c'est encore beau l'intéraction homme/animal
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totolasticot
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Posté le: 28/7/2026 9:34 Mis à jour: 28/7/2026 9:34
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 28/12/2018
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Re: Quand un corbeau a soif
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Un corbeau n'est pas spécialement peureux.
Et c'est l'un des oiseaux les plus intelligents.
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Nebinaf
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Posté le: 28/7/2026 10:54 Mis à jour: 28/7/2026 10:54
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Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
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Re: Quand un corbeau a soif
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Les corbeaux sont parmi les animaux les plus intelligents toutes catégories confondues.
Ils sont capables de résoudre des problèmes complexes et c'est l'une des rares espèces capable de se reconnaitre devant un miroir. Certaines espèces de perroquets y parviennent également
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Padma
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Posté le: 28/7/2026 11:24 Mis à jour: 28/7/2026 11:24
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Quand un corbeau a soif
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Citation :
@Yazguen
en voyant cette vidéo j'ai envi de dire que c'est encore beau l'intéraction homme/animal
Surtout que le corbeau boit, devant la roche.
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Kamerz
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Posté le: 28/7/2026 13:37 Mis à jour: 28/7/2026 13:37
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Je m'installe
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Re: Quand un corbeau a soif
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Ce corbeau est un corps vidé d’eau
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Salamafet
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Posté le: 28/7/2026 14:19 Mis à jour: 28/7/2026 14:19
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Je m'installe
Inscrit le: 19/7/2011
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Re: Quand un corbeau a soif
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Ca ressemble plus à une corneille qu'à un corbeau
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Speedball2
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Posté le: 28/7/2026 20:22 Mis à jour: 28/7/2026 20:22
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Je suis accro
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Re: Quand un corbeau a soif
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Citation :
@Salamafet
Ca ressemble plus à une corneille qu'à un corbeau
Cela ressemble à un grand corbeau. Je cite le guide Delachaux: "Très gros bec, gorge hirsute".
On pourrait le confondre avec une Corneille Noire, mais celle-ci à une calotte beaucoup plus bombée.
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Crazy-13
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Posté le: 28/7/2026 23:38 Mis à jour: 28/7/2026 23:38
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Quand un corbeau a soif
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@Nebinaf
sauf que là il n'a pas été fichu d'appuyer lui même sur le bouton pour faire couper l'eau.
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guizmof
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Posté le: 29/7/2026 1:35 Mis à jour: 29/7/2026 1:35
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 12/1/2017
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Re: Quand un corbeau a soif
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Pourquoi ne pas imaginer un système adaptable à ces fontaines à eau qui permettrait aux animaux de s'abrever ? En tout cas quelque chose d'actionnable via le bec ou par le poid ca doit pas être trop compliqué à mettre en place
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