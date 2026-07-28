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Vidéo : Quand un corbeau a soif

Posté par Kilroy1 le 28/7/2026 9:11:55

vidéo corbeau fontaine eau boire chaleur aide oiseau
En pleine chaleur, un grand corbeau profite de l’aide d’un homme pour se désaltérer à une fontaine.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Corbeau voleur
  • Vidéo : Un corbeau aide un bricoleur
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 28/7/2026 9:16  Mis à jour: 28/7/2026 9:16
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16541
    Karma: 17000
     Re: Quand un corbeau a soif
     5 
    en voyant cette vidéo j'ai envi de dire que c'est encore beau l'intéraction homme/animal
    totolasticot
    Posté le: 28/7/2026 9:34  Mis à jour: 28/7/2026 9:34
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/12/2018
    Envois: 78
    Karma: 165
     Re: Quand un corbeau a soif
     4 
    Un corbeau n'est pas spécialement peureux.
    Et c'est l'un des oiseaux les plus intelligents.
    Nebinaf
    Posté le: 28/7/2026 10:54  Mis à jour: 28/7/2026 10:54
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1677
    Karma: 2883
     Re: Quand un corbeau a soif
     3 
    Les corbeaux sont parmi les animaux les plus intelligents toutes catégories confondues.
    Ils sont capables de résoudre des problèmes complexes et c'est l'une des rares espèces capable de se reconnaitre devant un miroir. Certaines espèces de perroquets y parviennent également
    Padma
    Posté le: 28/7/2026 11:24  Mis à jour: 28/7/2026 11:24
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2593
    Karma: 4716
     Re: Quand un corbeau a soif
     0 
    Citation :

    @Yazguen
    en voyant cette vidéo j'ai envi de dire que c'est encore beau l'intéraction homme/animal

    Surtout que le corbeau boit, devant la roche.
    Kamerz
    Posté le: 28/7/2026 13:37  Mis à jour: 28/7/2026 13:37
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 248
    Karma: 302
     Re: Quand un corbeau a soif
     2 
    Ce corbeau est un corps vidé d’eau
    Salamafet
    Posté le: 28/7/2026 14:19  Mis à jour: 28/7/2026 14:19
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/7/2011
    Envois: 165
    Karma: 402
     Re: Quand un corbeau a soif
     0 
    Ca ressemble plus à une corneille qu'à un corbeau
    Speedball2
    Posté le: 28/7/2026 20:22  Mis à jour: 28/7/2026 20:22
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 551
    Karma: 427
     Re: Quand un corbeau a soif
     0 
    Citation :

    @Salamafet
    Ca ressemble plus à une corneille qu'à un corbeau


    Cela ressemble à un grand corbeau. Je cite le guide Delachaux: "Très gros bec, gorge hirsute".
    On pourrait le confondre avec une Corneille Noire, mais celle-ci à une calotte beaucoup plus bombée.
    Crazy-13
    Posté le: 28/7/2026 23:38  Mis à jour: 28/7/2026 23:38
    #8
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87608
    Karma: 10079
     Re: Quand un corbeau a soif
     1 
    @Nebinaf sauf que là il n'a pas été fichu d'appuyer lui même sur le bouton pour faire couper l'eau. 🙄
    😁
    guizmof
    Posté le: 29/7/2026 1:35  Mis à jour: 29/7/2026 1:35
    #9
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 59
    Karma: 54
     Re: Quand un corbeau a soif
     1 
    Pourquoi ne pas imaginer un système adaptable à ces fontaines à eau qui permettrait aux animaux de s'abrever ? En tout cas quelque chose d'actionnable via le bec ou par le poid ca doit pas être trop compliqué à mettre en place
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