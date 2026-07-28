Femme en lévitation

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Une femme filme une scène pour le moins déroutante dans son salon. Face à elle, son amie semble flotter dans les airs, les pieds suspendus à plusieurs centimètres du sol. Pendant quelques instants, l’illusion est parfaite et donne l’impression d’assister à un phénomène surnaturel. Mais le mystère est rapidement levé : il s’agit d’une illusion d’optique. En réalité, la femme est simplement debout avec les pieds posés sur la table basse. Ses chaussures, maintenues à la verticale, donnent l’impression que ses jambes sont pliées et que ses pieds ne touchent plus le sol, créant ainsi un effet de lévitation particulièrement convaincant.