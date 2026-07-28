

Vidéo : Scène de lévitation flippante dans le salon Posté par Kilroy1

Elle filme un moment flippant dans son salon...



Vidéo (12s) : Femme en lévitation





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Mais comment ont-ils fait pour la lumière qui clignote ?!



Mais comment ont-ils fait pour la lumière qui clignote ?! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2593 Karma: 4716 Re: Scène de lévitation flippante dans le salon Re: Scène de lévitation flippante dans le salon 0 Ah, ils font comme ça dans l'ISS, je me disais bien. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1461 Karma: 1106 Re: Scène de lévitation flippante dans le salon Re: Scène de lévitation flippante dans le salon 0 Rooooh l'idée de génie ! Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 301 Karma: 316 Re: Scène de lévitation flippante dans le salon Re: Scène de lévitation flippante dans le salon 0 Ça lui ferait les genoux vraiment bas. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87608 Karma: 10079 Re: Scène de lévitation flippante dans le salon Re: Scène de lévitation flippante dans le salon 2 Tout ça pour nous cacher le vrai truc, l'utilisation d'un faux pouce. avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2221 Karma: 1783 Re: Scène de lévitation flippante dans le salon Re: Scène de lévitation flippante dans le salon 0 Dommage pour le son,le bruit incessant de l’interrupteur On/Off casse un peu l'immersion. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.