Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2026
Membre Points
1 Daniellou6096
2 Kilroy15160
3 domi131804221
4 Bricci2954
5 Wiliwilliam2462
6 FMJ651921
7 Lantiponner1074
8 MYRRZINN1035
9 alfosynchro1024
10 Chrys77951

Vidéo : Scène de lévitation flippante dans le salon

Posté par Kilroy1 le 28/7/2026 10:02:03

vidéo femme levitation salon chaussure blague table illusion
Elle filme un moment flippant dans son salon...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Arthur Cadre en lévitation
  • Vidéo : Lévitation par Criss Angel
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    ender666
    Posté le: 28/7/2026 10:22  Mis à jour: 28/7/2026 10:22
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/11/2015
    Envois: 892
    Karma: 986
     Re: Scène de lévitation flippante dans le salon
     7 
    Simple et efficace côté illusion optique !
    EmpereurZorg
    Posté le: 28/7/2026 10:30  Mis à jour: 28/7/2026 10:30
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 164
    Karma: 423
     Re: Scène de lévitation flippante dans le salon
     4 
    @ender666
    Mais comment ont-ils fait pour la lumière qui clignote ?!
    Padma
    Posté le: 28/7/2026 11:20  Mis à jour: 28/7/2026 11:20
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2593
    Karma: 4716
     Re: Scène de lévitation flippante dans le salon
     0 
    Ah, ils font comme ça dans l'ISS, je me disais bien.
    Drakylla
    Posté le: 28/7/2026 12:01  Mis à jour: 28/7/2026 12:01
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1461
    Karma: 1106
     Re: Scène de lévitation flippante dans le salon
     0 
    Rooooh l'idée de génie !
    Gibet
    Posté le: 28/7/2026 13:48  Mis à jour: 28/7/2026 13:48
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/7/2021
    Envois: 301
    Karma: 316
     Re: Scène de lévitation flippante dans le salon
     0 
    Ça lui ferait les genoux vraiment bas.
    Crazy-13
    Posté le: 28/7/2026 23:20  Mis à jour: 28/7/2026 23:20
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87608
    Karma: 10079
     Re: Scène de lévitation flippante dans le salon
     2 
    Tout ça pour nous cacher le vrai truc, l'utilisation d'un faux pouce. 👍
    avalon471
    Posté le: 29/7/2026 20:08  Mis à jour: 29/7/2026 20:08
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2221
    Karma: 1783
     Re: Scène de lévitation flippante dans le salon
     0 
    Dommage pour le son,le bruit incessant de l’interrupteur On/Off casse un peu l'immersion.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.