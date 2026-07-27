Bain de pollen pour une abeille

En cueillant ce qui semblait être la dernière fleur de magnolia de son jardin, une femme a eu la surprise d’y découvrir une grosse abeille confortablement installée au cœur des étamines. Il s’agit probablement d’une abeille charpentière (Xylocopa), reconnaissable à son thorax jaune et à son abdomen noir lisse. Recouverte de pollen de la tête aux pattes, elle semble profiter d’un véritable bain de poudre dorée, se roulant doucement dans la fleur comme si elle savourait l’instant. Une scène paisible et attendrissante qui illustre aussi le rôle essentiel de ces pollinisateurs dans la reproduction des plantes.