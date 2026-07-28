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Vidéo : Des émeus font le show dans le pré

Posté par Daniellou le 28/7/2026 10:27:37

vidéo emeu danse pre ferme show oiseau
Des émeus semblent enchaîner les pas de danse sur « Mambo No. 5 » dans une ferme du Michigan.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Baba-Yaga
    Posté le: 28/7/2026 10:52  Mis à jour: 28/7/2026 10:52
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 20193
    Karma: 13208
     Re: Des émeus font le show dans le pré
     0 
    Ça m'a donné le sourire (‾◡◝)
    Padma
    Posté le: 28/7/2026 11:17  Mis à jour: 28/7/2026 11:17
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2593
    Karma: 4716
     Re: Des émeus font le show dans le pré
     1 
    Si ça m'émeut, ça peut devenir un meme.
    Chrys77
    Posté le: 28/7/2026 12:28  Mis à jour: 28/7/2026 12:28
    #3
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 5017
    Karma: 3506
     Re: Des émeus font le show dans le pré
     3 
    Il y en a un qui se meut mieux que les autres...
    Crazy-13
    Posté le: 28/7/2026 23:16  Mis à jour: 28/7/2026 23:16
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87608
    Karma: 10079
     Re: Des émeus font le show dans le pré
     0 
    je pensais qu'il n'y avait que dans les films que ce genre de ferme rouge et blanche était visible
    Haut de page Haut  
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