

Vidéo : Des émeus font le show dans le pré Posté par Daniellou

Des émeus semblent enchaîner les pas de danse sur « Mambo No. 5 » dans une ferme du Michigan.



Vidéo (21s) : Danse d'émeus





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