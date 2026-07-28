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Vidéo : Un moyen moderne de capturer un buffle

Posté par Bricci le 28/7/2026 14:55:58

vidéo crochet capture cowboy chasse buffle 4x4
En Australie, un buffle sauvage est capturé grâce à un impressionnant crochet métallique monté sur un 4x4.




Sur le même sujet :
  • Image : Cet homme à cheval vient d'attraper un voleur de vélo avec son lasso
  • Vidéo : Un lionceau coincé dans l'anus d'un buffle
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Aldebaran
    Posté le: 28/7/2026 15:03  Mis à jour: 28/7/2026 15:03
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/5/2006
    Envois: 1556
    Karma: 1409
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     1 
    hé bien... impressionnant!

    Ça m'évoque un film avec une belle brochette d'acteurs qui m'avait passionné dans ma jeunesse et que j'ai encore revu avec mes enfants: Hatari!


    Hatari! - Rhino Chase | 4K HDR | High-Def Digest
    Mykel
    Posté le: 28/7/2026 16:30  Mis à jour: 28/7/2026 16:30
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 8/10/2019
    Envois: 182
    Karma: 283
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    Je suis bluffé par le concept de ce pare-buffle.
    Ca peut devenir violent tout de même.
    Kamerz
    Posté le: 28/7/2026 17:16  Mis à jour: 28/7/2026 17:16
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 248
    Karma: 302
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    La question c’est surtout: et maintenant ?
    Emerys
    Posté le: 28/7/2026 19:10  Mis à jour: 28/7/2026 19:10
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1429
    Karma: 2061
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     3 
    Au moindre faux pas ils lui roulent dessus
    Crazy-13
    Posté le: 28/7/2026 23:33  Mis à jour: 28/7/2026 23:33
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87633
    Karma: 10086
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     1 
    Si ça c'est considéré comme moderne, c'était quoi la méthode à l'ancienne qui méritait ce changement?
    Bouroski
    Posté le: 29/7/2026 8:06  Mis à jour: 29/7/2026 8:06
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 23/10/2016
    Envois: 2390
    Karma: 1570
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    Citation :

    @Crazy-13
    Si ça c'est considéré comme moderne, c'était quoi la méthode à l'ancienne qui méritait ce changement?

    Le crochet était en pierre.
    Crazy-13
    Posté le: 29/7/2026 8:20  Mis à jour: 29/7/2026 8:20
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87633
    Karma: 10086
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    @Bouroski et les voitures était à pédale? 🤣
    Bouroski
    Posté le: 29/7/2026 8:58  Mis à jour: 29/7/2026 8:58
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 23/10/2016
    Envois: 2390
    Karma: 1570
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    @Crazy-13 J'avais en tête exactement cette image de la voiture 😅
    marcaflushhh
    Posté le: 29/7/2026 9:29  Mis à jour: 29/7/2026 9:29
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/7/2017
    Envois: 769
    Karma: 1339
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    ça manque de motos, de torses nus et d'explosions
    marcaflushhh
    Posté le: 29/7/2026 9:31  Mis à jour: 29/7/2026 9:31
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/7/2017
    Envois: 769
    Karma: 1339
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     1 
    @Aldebaran Et Daktari dans un autre genre

    Générique - Daktari (Saison 1)
    Jujube51
    Posté le: 29/7/2026 10:20  Mis à jour: 29/7/2026 10:20
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 30/10/2019
    Envois: 491
    Karma: 1898
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    Citation :

    @Aldebaran
    hé bien... impressionnant!

    Ça m'évoque un film avec une belle brochette d'acteurs qui m'avait passionné dans ma jeunesse et que j'ai encore revu avec mes enfants: Hatari!


    Hatari! - Rhino Chase | 4K HDR | High-Def Digest


    Ils avaient des cornes les rhinocéros dans l'ancien temps???
    Pettoman
    Posté le: 30/7/2026 3:34  Mis à jour: 30/7/2026 3:34
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 872
    Karma: 1198
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     2 
    Moi ce qui m'impressionne c'est que le passager à couper ses ventilos alors que le conducteur les as mis à fond !
    Gaecco
    Posté le: 30/7/2026 21:33  Mis à jour: 30/7/2026 21:33
    #13
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 30/7/2026
    Envois: 1
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    Pendant ce temps, en France :

    https://www.koreus.com/video/quad-taureau.html
    Aldebaran
    Posté le: 12/10/2026 17:25  Mis à jour: 12/10/2026 17:25
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/5/2006
    Envois: 1556
    Karma: 1409
     Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
     0 
    @Gaecco

    Ça valait un jeans?
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