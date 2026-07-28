

Vidéo : Un moyen moderne de capturer un buffle Posté par Bricci

En Australie, un buffle sauvage est capturé grâce à un impressionnant crochet métallique monté sur un 4x4.



Vidéo (35s) : Cowboy moderne





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Image : Cet homme à cheval vient d'attraper un voleur de vélo avec son lasso Vidéo : Un lionceau coincé dans l'anus d'un buffle Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1556 Karma: 1409 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 1 hé bien... impressionnant!



Ça m'évoque un film avec une belle brochette d'acteurs qui m'avait passionné dans ma jeunesse et que j'ai encore revu avec mes enfants: Hatari!





Hatari! - Rhino Chase | 4K HDR | High-Def Digest Mykel Je m'installe Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 182 Karma: 283 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0 Je suis bluffé par le concept de ce pare-buffle.

Ca peut devenir violent tout de même. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 248 Karma: 302 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0 La question c’est surtout: et maintenant ? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1429 Karma: 2061 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 3 Au moindre faux pas ils lui roulent dessus Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87633 Karma: 10086 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 1 Si ça c'est considéré comme moderne, c'était quoi la méthode à l'ancienne qui méritait ce changement? Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2390 Karma: 1570 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0

@Crazy-13

Si ça c'est considéré comme moderne, c'était quoi la méthode à l'ancienne qui méritait ce changement?

Le crochet était en pierre. Citation :Le crochet était en pierre. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87633 Karma: 10086 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0 Bouroski et les voitures était à pédale?

et les voitures était à pédale? Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2390 Karma: 1570 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0 Crazy-13 J'avais en tête exactement cette image de la voiture J'avais en tête exactement cette image de la voiture marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 769 Karma: 1339 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0 ça manque de motos, de torses nus et d'explosions marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 769 Karma: 1339 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 1 @Aldebaran Et Daktari dans un autre genre



Générique - Daktari (Saison 1) Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 491 Karma: 1898 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0

@Aldebaran

hé bien... impressionnant!



Ça m'évoque un film avec une belle brochette d'acteurs qui m'avait passionné dans ma jeunesse et que j'ai encore revu avec mes enfants: Hatari!





Hatari! - Rhino Chase | 4K HDR | High-Def Digest



Ils avaient des cornes les rhinocéros dans l'ancien temps??? Citation :Ils avaient des cornes les rhinocéros dans l'ancien temps??? Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 872 Karma: 1198 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 2

Moi ce qui m'impressionne c'est que le passager à couper ses ventilos alors que le conducteur les as mis à fond ! Gaecco Je viens d'arriver Inscrit le: 30/7/2026 Envois: 1 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0



https://www.koreus.com/video/quad-taureau.html Pendant ce temps, en France : Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1556 Karma: 1409 Re: Un moyen moderne de capturer un buffle Re: Un moyen moderne de capturer un buffle 0 @Gaecco



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