Vidéo : Un moyen moderne de capturer un buffle

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Aldebaran
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Posté le: 28/7/2026 15:03 Mis à jour: 28/7/2026 15:03
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Je suis accro
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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hé bien... impressionnant!
Ça m'évoque un film avec une belle brochette d'acteurs qui m'avait passionné dans ma jeunesse et que j'ai encore revu avec mes enfants: Hatari!
Hatari! - Rhino Chase | 4K HDR | High-Def Digest
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Mykel
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Posté le: 28/7/2026 16:30 Mis à jour: 28/7/2026 16:30
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Je m'installe
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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Je suis bluffé par le concept de ce pare-buffle.
Ca peut devenir violent tout de même.
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Kamerz
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Posté le: 28/7/2026 17:16 Mis à jour: 28/7/2026 17:16
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Je m'installe
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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La question c’est surtout: et maintenant ?
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Emerys
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Posté le: 28/7/2026 19:10 Mis à jour: 28/7/2026 19:10
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Je suis accro
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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Au moindre faux pas ils lui roulent dessus
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Crazy-13
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Posté le: 28/7/2026 23:33 Mis à jour: 28/7/2026 23:33
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Je poste trop
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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Si ça c'est considéré comme moderne, c'était quoi la méthode à l'ancienne qui méritait ce changement?
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Bouroski
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Posté le: 29/7/2026 8:06 Mis à jour: 29/7/2026 8:06
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Je masterise !
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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Citation :
@Crazy-13
Si ça c'est considéré comme moderne, c'était quoi la méthode à l'ancienne qui méritait ce changement?
Le crochet était en pierre.
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Crazy-13
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Posté le: 29/7/2026 8:20 Mis à jour: 29/7/2026 8:20
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Je poste trop
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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@Bouroski
et les voitures était à pédale?
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Bouroski
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Posté le: 29/7/2026 8:58 Mis à jour: 29/7/2026 8:58
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Je masterise !
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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@Crazy-13
J'avais en tête exactement cette image de la voiture
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marcaflushhh
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Posté le: 29/7/2026 9:29 Mis à jour: 29/7/2026 9:29
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Je suis accro
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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ça manque de motos, de torses nus et d'explosions
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marcaflushhh
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Posté le: 29/7/2026 9:31 Mis à jour: 29/7/2026 9:31
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Je suis accro
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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@Aldebaran Et Daktari dans un autre genre
Générique - Daktari (Saison 1)
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Jujube51
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Posté le: 29/7/2026 10:20 Mis à jour: 29/7/2026 10:20
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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Citation :
@Aldebaran
hé bien... impressionnant!
Ça m'évoque un film avec une belle brochette d'acteurs qui m'avait passionné dans ma jeunesse et que j'ai encore revu avec mes enfants: Hatari!
Hatari! - Rhino Chase | 4K HDR | High-Def Digest
Ils avaient des cornes les rhinocéros dans l'ancien temps???
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Pettoman
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Posté le: 30/7/2026 3:34 Mis à jour: 30/7/2026 3:34
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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Moi ce qui m'impressionne c'est que le passager à couper ses ventilos alors que le conducteur les as mis à fond !
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Gaecco
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Posté le: 30/7/2026 21:33 Mis à jour: 30/7/2026 21:33
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Je viens d'arriver
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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Aldebaran
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Posté le: 12/10/2026 17:25 Mis à jour: 12/10/2026 17:25
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Je suis accro
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Re: Un moyen moderne de capturer un buffle
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@Gaecco
Ça valait un jeans?
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