Cowboy moderne

Dans les environs de Darwin, en Australie, une équipe spécialisée se lance dans une impressionnante opération de capture d’un buffle sauvage. Pour y parvenir, deux véhicules tout-terrain et un hélicoptère poursuivent l’animal à travers la brousse.



La scène la plus spectaculaire survient lorsqu’un des 4x4 déploie un énorme crochet métallique articulé. En quelques secondes, le dispositif s’enroule autour du cou du buffle, permettant de le maîtriser sans qu’un cow-boy n’ait à lancer un lasso. Une technique moderne qui rappelle les méthodes traditionnelles de capture du bétail, mais adaptée à des animaux bien plus puissants et difficiles à approcher.