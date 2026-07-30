

Vidéo : Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour regarder l’arrivée sur écran géant Posté par Bricci

Des coureurs retardataires du Tour de France s’arrêtent devant un écran géant pour regarder l’arrivée avant de franchir la ligne.



Vidéo (1mn11s) : Des coureurs retardataire regardent l'arrivée sur écran géant #TDF2026





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devant le poste de télévision. ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 384 Karma: 535 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 7

@Padma

Ils vivent leur tour par procuration

devant le poste de télévision.

Ils apprennent dans la presse à scandale

Le dopage des autres qui s'étale Citation :Ils apprennent dans la presse à scandaleLe dopage des autres qui s'étale

11 commentaires Auteur Conversation avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2226 Karma: 1796 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 1 Perdu pour perdu.. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2594 Karma: 4722 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 8 Ils vivent leur tour par procuration

devant le poste de télévision. ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 384 Karma: 535 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 7

@Padma

Ils vivent leur tour par procuration

devant le poste de télévision.

Ils apprennent dans la presse à scandale

Le dopage des autres qui s'étale Citation :Ils apprennent dans la presse à scandaleLe dopage des autres qui s'étale Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 248 Karma: 303 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 0 En fait y’avait deux groupes à ce Tour de France,

- Pogacar

- le gruppetto (tout le reste des cyclistes) Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 206 Karma: 375 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 2

@ck78180

Citation :

@Padma

Ils vivent leur tour par procuration

devant le poste de télévision.

Ils apprennent dans la presse à scandale

Le dopage des autres qui s'étale

Mais finalement de moins pire en banal

On finira par trouver ça normal Citation :Mais finalement de moins pire en banalOn finira par trouver ça normal Interfector Je masterise ! Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 2291 Karma: 2380 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 2 Ces images sont possibles parce que les temps avaient été gelés plus tôt sur le parcours. Ca montre a quel point cette décision était débile, leur tour été fini depuis de longue minutes deja et l'interet sportif inexistant. Habituellement, ils gardent l'esprit de course jusqu'a la fin, ici non, plus rien a faire... (et je leur en veux pas, entendons nous bien, c'est le choix d'arreter les chrono avant la seule difficulté de l'étape qui était naze -en plus d'être annoncé en pleine course sans que personne n'ai été prévenu avant). Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1678 Karma: 2883 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 0 @Interfector

Merci pour cette explication.

Ca aide à mieux comprendre un tel comportement.

Si les temps n'avaient pas été gelés et que j'avais été un directeur d'équipe, j'aurais dégagé mes coureurs qui agissent de la sorte.

Ce n'est pas un comportement de compétiteur. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87650 Karma: 10092 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 0 Avant d'être des cyclistes, ils ont été des spectateurs, et parfois ça ne fait pas de mal de revenir au bon vieux souvenir. hollandmatsuri Je viens d'arriver Inscrit le: 29/7/2014 Envois: 35 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 0 C'est bien de voir qu'on peut encore faire en peu ce qu'on veut.

Que meme si ça ne va pas dans le sens de ceux qui dirigent, ils ont fait ce qu'ils avaient envie.

Ils savaient que de toutes façons ça n'allait pas changer la face du monde, qu'ils continuent de pédaler ou qu'ils s'arrêtent.

D'un regard extérieur, ça apporte un peu de fraicheur, et c'est très bien. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 686 Karma: 3697 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 2

@Nebinaf

@Interfector

Merci pour cette explication.

Ca aide à mieux comprendre un tel comportement.

Si les temps n'avaient pas été gelés et que j'avais été un directeur d'équipe, j'aurais dégagé mes coureurs qui agissent de la sorte.

Ce n'est pas un comportement de compétiteur.

Ca se discute clairement : au bout de 3 semaines de tour, le fond du classement est à plus de 6h de la tête. Alors finir avec 6h12 de retard ou 6h14 de retard, ça ne change rien, tout comme finir 152ème ou 153ème.

Et en prime, tous les coureurs ne sont pas là pour le classement général, au contraire la majorité est là pour aider l'équipe à atteindre des objectifs.



A ce stade de la course, il n'y a plus d'objectif, leur travail est fait, il peuvent bien s'arrêter 2 minutes (sur 80h de course, rappelons-le) pour voir le grand final. Citation :Ca se discute clairement : au bout de 3 semaines de tour, le fond du classement est à plus de 6h de la tête. Alors finir avec 6h12 de retard ou 6h14 de retard, ça ne change rien, tout comme finir 152ème ou 153ème.Et en prime, tous les coureurs ne sont pas là pour le classement général, au contraire la majorité est là pour aider l'équipe à atteindre des objectifs.A ce stade de la course, il n'y a plus d'objectif, leur travail est fait, il peuvent bien s'arrêter 2 minutes (sur 80h de course, rappelons-le) pour voir le grand final. 2passageICI Je m'installe Inscrit le: 9/5/2023 Envois: 258 Karma: 277 Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r... 0 Ils chient sur leurs sponsors....j'adore ça Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.