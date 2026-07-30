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Vidéo : Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour regarder l’arrivée sur écran géant

Posté par Bricci le 30/7/2026 15:39:54

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Des coureurs retardataires du Tour de France s’arrêtent devant un écran géant pour regarder l’arrivée avant de franchir la ligne.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Padma
    Posté le: 30/7/2026 15:42  Mis à jour: 30/7/2026 15:42
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2594
    Karma: 4722
    Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     8 
    Ils vivent leur tour par procuration
    devant le poste de télévision.
    ck78180
    Posté le: 30/7/2026 16:22  Mis à jour: 30/7/2026 16:22
    Je m'installe
    Inscrit le: 11/3/2013
    Envois: 384
    Karma: 535
    Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     7 
    Citation :

    @Padma
    Ils vivent leur tour par procuration
    devant le poste de télévision.

    Ils apprennent dans la presse à scandale
    Le dopage des autres qui s'étale

    11 commentaires

    Auteur Conversation
    avalon471
    Posté le: 30/7/2026 15:42  Mis à jour: 30/7/2026 15:42
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2226
    Karma: 1796
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     1 
    Perdu pour perdu..
    Padma
    Posté le: 30/7/2026 15:42  Mis à jour: 30/7/2026 15:42
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2594
    Karma: 4722
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     8 
    Ils vivent leur tour par procuration
    devant le poste de télévision.
    ck78180
    Posté le: 30/7/2026 16:22  Mis à jour: 30/7/2026 16:22
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 11/3/2013
    Envois: 384
    Karma: 535
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     7 
    Citation :

    @Padma
    Ils vivent leur tour par procuration
    devant le poste de télévision.

    Ils apprennent dans la presse à scandale
    Le dopage des autres qui s'étale
    Kamerz
    Posté le: 30/7/2026 16:25  Mis à jour: 30/7/2026 16:25
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 248
    Karma: 303
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     0 
    En fait y’avait deux groupes à ce Tour de France,
    - Pogacar
    - le gruppetto (tout le reste des cyclistes)
    Roronoa
    Posté le: 30/7/2026 17:37  Mis à jour: 30/7/2026 17:37
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 206
    Karma: 375
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     2 
    Citation :

    @ck78180
    Citation :

    @Padma
    Ils vivent leur tour par procuration
    devant le poste de télévision.

    Ils apprennent dans la presse à scandale
    Le dopage des autres qui s'étale

    Mais finalement de moins pire en banal
    On finira par trouver ça normal
    Interfector
    Posté le: 30/7/2026 18:56  Mis à jour: 30/7/2026 18:56
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 2291
    Karma: 2380
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     2 
    Ces images sont possibles parce que les temps avaient été gelés plus tôt sur le parcours. Ca montre a quel point cette décision était débile, leur tour été fini depuis de longue minutes deja et l'interet sportif inexistant. Habituellement, ils gardent l'esprit de course jusqu'a la fin, ici non, plus rien a faire... (et je leur en veux pas, entendons nous bien, c'est le choix d'arreter les chrono avant la seule difficulté de l'étape qui était naze -en plus d'être annoncé en pleine course sans que personne n'ai été prévenu avant).
    Nebinaf
    Posté le: 30/7/2026 20:21  Mis à jour: 30/7/2026 20:21
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1678
    Karma: 2883
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     0 
    @Interfector
    Merci pour cette explication.
    Ca aide à mieux comprendre un tel comportement.
    Si les temps n'avaient pas été gelés et que j'avais été un directeur d'équipe, j'aurais dégagé mes coureurs qui agissent de la sorte.
    Ce n'est pas un comportement de compétiteur.
    Crazy-13
    Posté le: 30/7/2026 23:29  Mis à jour: 30/7/2026 23:29
    #8
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87650
    Karma: 10092
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     0 
    Avant d'être des cyclistes, ils ont été des spectateurs, et parfois ça ne fait pas de mal de revenir au bon vieux souvenir. 😉
    hollandmatsuri
    Posté le: 31/7/2026 2:55  Mis à jour: 31/7/2026 3:07
    #9
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 29/7/2014
    Envois: 35
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     0 
    C'est bien de voir qu'on peut encore faire en peu ce qu'on veut.
    Que meme si ça ne va pas dans le sens de ceux qui dirigent, ils ont fait ce qu'ils avaient envie.
    Ils savaient que de toutes façons ça n'allait pas changer la face du monde, qu'ils continuent de pédaler ou qu'ils s'arrêtent.
    D'un regard extérieur, ça apporte un peu de fraicheur, et c'est très bien.
    Mopimoi
    Posté le: 31/7/2026 11:41  Mis à jour: 31/7/2026 11:41
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 686
    Karma: 3697
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     2 
    Citation :

    @Nebinaf
    @Interfector
    Merci pour cette explication.
    Ca aide à mieux comprendre un tel comportement.
    Si les temps n'avaient pas été gelés et que j'avais été un directeur d'équipe, j'aurais dégagé mes coureurs qui agissent de la sorte.
    Ce n'est pas un comportement de compétiteur.

    Ca se discute clairement : au bout de 3 semaines de tour, le fond du classement est à plus de 6h de la tête. Alors finir avec 6h12 de retard ou 6h14 de retard, ça ne change rien, tout comme finir 152ème ou 153ème.
    Et en prime, tous les coureurs ne sont pas là pour le classement général, au contraire la majorité est là pour aider l'équipe à atteindre des objectifs.

    A ce stade de la course, il n'y a plus d'objectif, leur travail est fait, il peuvent bien s'arrêter 2 minutes (sur 80h de course, rappelons-le) pour voir le grand final.
    2passageICI
    Posté le: 2/8/2026 22:38  Mis à jour: 2/8/2026 22:38
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/5/2023
    Envois: 258
    Karma: 277
     Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
     0 
    Ils chient sur leurs sponsors....j'adore ça 😁
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