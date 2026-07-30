Vidéo : Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour regarder l’arrivée sur écran géant

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avalon471
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Posté le: 30/7/2026 15:42 Mis à jour: 30/7/2026 15:42
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Je masterise !
Inscrit le: 28/4/2008
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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Perdu pour perdu..
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Padma
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Posté le: 30/7/2026 15:42 Mis à jour: 30/7/2026 15:42
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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Ils vivent leur tour par procuration
devant le poste de télévision.
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ck78180
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Posté le: 30/7/2026 16:22 Mis à jour: 30/7/2026 16:22
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Inscrit le: 11/3/2013
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
7
Citation :
@Padma
Ils vivent leur tour par procuration
devant le poste de télévision.
Ils apprennent dans la presse à scandale
Le dopage des autres qui s'étale
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Kamerz
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Posté le: 30/7/2026 16:25 Mis à jour: 30/7/2026 16:25
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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En fait y’avait deux groupes à ce Tour de France,
- Pogacar
- le gruppetto (tout le reste des cyclistes)
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Roronoa
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Posté le: 30/7/2026 17:37 Mis à jour: 30/7/2026 17:37
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Inscrit le: 23/10/2009
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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Citation :
@ck78180
Citation :
@Padma
Ils vivent leur tour par procuration
devant le poste de télévision.
Ils apprennent dans la presse à scandale
Le dopage des autres qui s'étale
Mais finalement de moins pire en banal
On finira par trouver ça normal
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Interfector
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Posté le: 30/7/2026 18:56 Mis à jour: 30/7/2026 18:56
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Je masterise !
Inscrit le: 20/4/2014
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
2
Ces images sont possibles parce que les temps avaient été gelés plus tôt sur le parcours. Ca montre a quel point cette décision était débile, leur tour été fini depuis de longue minutes deja et l'interet sportif inexistant. Habituellement, ils gardent l'esprit de course jusqu'a la fin, ici non, plus rien a faire... (et je leur en veux pas, entendons nous bien, c'est le choix d'arreter les chrono avant la seule difficulté de l'étape qui était naze -en plus d'être annoncé en pleine course sans que personne n'ai été prévenu avant).
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Nebinaf
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Posté le: 30/7/2026 20:21 Mis à jour: 30/7/2026 20:21
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Je suis accro
Inscrit le: 22/1/2014
Envois: 1678
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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@Interfector
Merci pour cette explication.
Ca aide à mieux comprendre un tel comportement.
Si les temps n'avaient pas été gelés et que j'avais été un directeur d'équipe, j'aurais dégagé mes coureurs qui agissent de la sorte.
Ce n'est pas un comportement de compétiteur.
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Crazy-13
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Posté le: 30/7/2026 23:29 Mis à jour: 30/7/2026 23:29
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 87650
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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Avant d'être des cyclistes, ils ont été des spectateurs, et parfois ça ne fait pas de mal de revenir au bon vieux souvenir.
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hollandmatsuri
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Posté le: 31/7/2026 2:55 Mis à jour: 31/7/2026 3:07
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 29/7/2014
Envois: 35
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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C'est bien de voir qu'on peut encore faire en peu ce qu'on veut.
Que meme si ça ne va pas dans le sens de ceux qui dirigent, ils ont fait ce qu'ils avaient envie.
Ils savaient que de toutes façons ça n'allait pas changer la face du monde, qu'ils continuent de pédaler ou qu'ils s'arrêtent.
D'un regard extérieur, ça apporte un peu de fraicheur, et c'est très bien.
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Mopimoi
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Posté le: 31/7/2026 11:41 Mis à jour: 31/7/2026 11:41
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Je suis accro
Inscrit le: 10/2/2010
Envois: 686
Karma: 3697
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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Citation :
@Nebinaf
@Interfector
Merci pour cette explication.
Ca aide à mieux comprendre un tel comportement.
Si les temps n'avaient pas été gelés et que j'avais été un directeur d'équipe, j'aurais dégagé mes coureurs qui agissent de la sorte.
Ce n'est pas un comportement de compétiteur.
Ca se discute clairement : au bout de 3 semaines de tour, le fond du classement est à plus de 6h de la tête. Alors finir avec 6h12 de retard ou 6h14 de retard, ça ne change rien, tout comme finir 152ème ou 153ème.
Et en prime, tous les coureurs ne sont pas là pour le classement général, au contraire la majorité est là pour aider l'équipe à atteindre des objectifs.
A ce stade de la course, il n'y a plus d'objectif, leur travail est fait, il peuvent bien s'arrêter 2 minutes (sur 80h de course, rappelons-le) pour voir le grand final.
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2passageICI
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Posté le: 2/8/2026 22:38 Mis à jour: 2/8/2026 22:38
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Inscrit le: 9/5/2023
Envois: 258
Karma: 277
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Re: Les retardataires du Tour de France s’arrêtent pour r...
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Ils chient sur leurs sponsors....j'adore ça
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