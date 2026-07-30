Des coureurs retardataire regardent l'arrivée sur écran géant #TDF2026

Scène insolite lors de la 21e et dernière étape du Tour de France 2026 à Paris. Alors que la victoire se jouait sur les Champs-Élysées, plusieurs coureurs du gruppetto (le groupe des retardataires) ont marqué une pause au pied de l’Arc de Triomphe pour suivre le final de l’étape sur l’écran géant installé pour le public. Ils ont ainsi assisté en direct à l’impressionnante victoire de Mathieu van der Poel avant de remonter sur leur vélo pour parcourir les derniers mètres jusqu’à la ligne d’arrivée. Une scène amusante qui illustre l’ambiance décontractée régnant chez les coureurs déjà distancés lors de cette ultime étape du Tour.