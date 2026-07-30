Deux chiens séparés par une baie vitrée

Scène aussi drôle qu’incompréhensible filmée dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en Chine. Un Golden Retriever et un Corgi semblent incapables de se supporter… mais uniquement lorsqu’une baie vitrée les sépare. Face à face de chaque côté de la vitre, les deux chiens s’aboient dessus avec énergie et se lancent des regards noirs. Pourtant, dès que la séparation disparaît, leur agressivité s’évapore aussitôt. Une rivalité visiblement alimentée par la présence de cette simple vitre, qui amuse beaucoup leur propriétaire.