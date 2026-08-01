Vidéo : Quand tu commandes une carte graphique sur un site douteux

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p_bapt
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Posté le: 1/8/2026 14:22 Mis à jour: 1/8/2026 14:22
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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J'imagine qu'il avait déjà eu une mauvaise expérience pour mettre en place tout ce protocole
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Padma
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Posté le: 1/8/2026 14:35 Mis à jour: 1/8/2026 14:36
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Je masterise !
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Mais l'eau est précieuse pour Wildberries, pour éteindre les incendies d'entrepôts. Alors qu'une carte graphique, c'est nul, ça attise même.
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eldoctor
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Posté le: 1/8/2026 14:47 Mis à jour: 1/8/2026 14:47
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Je viens d'arriver
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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du coup son projet tombe à l'eau !!!!!!
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Crazy-13
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Posté le: 1/8/2026 15:14 Mis à jour: 1/8/2026 15:14
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Je poste trop
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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J'ai commandé une enceinte sur Amazon, du coup je vais peut-être moi aussi filmer l'ouverture du colis au cas où.
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Batfly
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Posté le: 1/8/2026 17:56 Mis à jour: 1/8/2026 17:56
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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C'est une pratique de plus en plus courante.
Certains filment même les livreurs, ce qui a tendance à les agacer, en plus d'être illégal :s
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Vassili44
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Posté le: 1/8/2026 19:22 Mis à jour: 1/8/2026 19:22
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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@Crazy-13,
T'as raison, si ça se trouve tu auras une enceinte. Ils sont filous sur Amazon.
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ablator
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Posté le: 1/8/2026 19:39 Mis à jour: 1/8/2026 19:39
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Citation :
@eldoctor
du coup son projet tombe à l'eau !!!!!!
Il pourra toujours faire du watercooling
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Emerys
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Posté le: 1/8/2026 20:08 Mis à jour: 1/8/2026 20:08
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Je suis accro
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Punaise on en est là
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Roronoa
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Posté le: 1/8/2026 20:28 Mis à jour: 1/8/2026 20:28
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Citation :
@Batfly
C'est une pratique de plus en plus courante.
Certains filment même les livreurs, ce qui a tendance à les agacer, en plus d'être illégal :s
Tant que la vidéo reste privée, c'est pas illégal, non ?
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Salamafet
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Posté le: 1/8/2026 20:40 Mis à jour: 1/8/2026 20:40
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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@Roronoa oui tu as raison.
Filmer des personnes sur la voie publique est autorisé tant que l'usage des images reste personnel.
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TheAvatar63
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Posté le: 2/8/2026 10:52 Mis à jour: 2/8/2026 10:52
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Je viens d'arriver
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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@Crazy-13
Tant que tu ne diffuses pas la vidéo c'est bon je crois. Mais vaut mieux filmer sans filmer le visage du livreur. Par contre tu peux ouvrir le colis devant le livreur et il DOIT rester, c'est ton droit. Tu peux tout à fait refuser de signer le bon de livraison tant que tu n'as pas déballé le colis. C'est ton droit de consommateur. Et là il faut encore filmer pour ne pas que le livreur dise que tu as refusé le colis sans raison.
Au final, il vaut mieux TOUT filmer, ainsi tu te crée une preuve contre les 2 sociétés : vendeur et livreur, qui aucun des deux ne voudra rembourser un produit non conforme.
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Loom-
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Posté le: 2/8/2026 13:16 Mis à jour: 2/8/2026 13:16
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Je poste trop
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Donc par logique évidente , il faut commandé des bouteilles d'eau (voir des pack d'eau) pour recevoir plein de carte graphique megabyte geforce tranxsem 2000 Ultra flight .
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Batfly
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Posté le: 2/8/2026 13:39 Mis à jour: 2/8/2026 13:39
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Citation :
@TheAvatar63
@Crazy-13
Tant que tu ne diffuses pas la vidéo c'est bon je crois. Mais vaut mieux filmer sans filmer le visage du livreur. Par contre tu peux ouvrir le colis devant le livreur et il DOIT rester, c'est ton droit. Tu peux tout à fait refuser de signer le bon de livraison tant que tu n'as pas déballé le colis. C'est ton droit de consommateur. Et là il faut encore filmer pour ne pas que le livreur dise que tu as refusé le colis sans raison.
Au final, il vaut mieux TOUT filmer, ainsi tu te crée une preuve contre les 2 sociétés : vendeur et livreur, qui aucun des deux ne voudra rembourser un produit non conforme.
Bon à savoir. Reste à espérer qu'on arrive pas à ce climat de "confiance", mais c'est mal parti :s
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LutinFie
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Posté le: 2/8/2026 14:09 Mis à jour: 2/8/2026 14:09
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Je viens d'arriver
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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dave8888
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Posté le: 3/8/2026 0:24 Mis à jour: 3/8/2026 0:24
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Si ca se trouve, c'était pour le système de watercooling qui va avec la carte pour permettre son refroidissement
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Sekhmet
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Posté le: 3/8/2026 0:42 Mis à jour: 3/8/2026 0:42
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Citation :
@TheAvatar63
@Crazy-13
Tant que tu ne diffuses pas la vidéo c'est bon je crois. Mais vaut mieux filmer sans filmer le visage du livreur. Par contre tu peux ouvrir le colis devant le livreur et il DOIT rester, c'est ton droit. Tu peux tout à fait refuser de signer le bon de livraison tant que tu n'as pas déballé le colis. C'est ton droit de consommateur. Et là il faut encore filmer pour ne pas que le livreur dise que tu as refusé le colis sans raison.
Au final, il vaut mieux TOUT filmer, ainsi tu te crée une preuve contre les 2 sociétés : vendeur et livreur, qui aucun des deux ne voudra rembourser un produit non conforme.
Si je ne dis pas de bêtises, le livreur n'a aucune obligation de laisser ouvrir le colis (et encore moins de rester pendant...)
La seule possibilité réelle, c'est de refuser la livraison si on a un doute (colis endommagé, ouvert, ...) mais une fois le colis remis, ce n'est plus du ressort du livreur...
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lm2lm2
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Posté le: 3/8/2026 1:29 Mis à jour: 3/8/2026 1:29
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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Citation :
@Crazy-13
J'ai commandé une enceinte sur Amazon, du coup je vais peut-être moi aussi filmer l'ouverture du colis au cas où.
Perso c'est une habitude que j'effectue à chaque colis récupéré en relais, depuis au moins trois quatre ans. C'est TRES utile, quasi indispensable, en cas d'arnaque.
Pareil pour prouver que le colis a bien été envoyé, avec la bonne marchandise : filmage de l'emballage + du postage.
C'est une précaution très efficace, et je trouve encore plus surprenant qu'en 2025, alors que sur leboncoin &co les arnaques pullulent chaque année (et les naïfs pleurnicheurs sur les forums), que certains "découvrent" une pratique banalisée par les autres, en raison de l'augmentation drastique des escroqueries.
Filmer en emballant/déballant le colis selon vendeur/acheteur, est à l'achat entre particuliers, ce que le filtrage d'appels est sur votre téléphone portable : un passage obligé aujourd'hui, pour éviter les emmerdes.
Citation :
@Batfly
C'est une pratique de plus en plus courante.
Certains filment même les livreurs, ce qui a tendance à les agacer, en plus d'être illégal :s
Aux US, ça va encore plus loin : là bas bcp de résidence ont des "porches", avec un petit toit, et les livreurs ont l'habitude de poser les colis sans pb. Et à force de :
-vols répétés par les livreurs
-vols répétés par les badauds
-colis posés mais abimés
.. les clients US ne s'embetent plus : le porche est presque systématiquement filmé par une caméra h24. D'ailleurs y'a pas mal de vidéos qui pullulent depuis des années, même sur koreus, tellement là bas la vidéo surv est devenu la seule référence possible pour dissuader du vol. Vous verrez jamais de porche non équipé de caméra de surv.
ex:https://www.koreus.com/video/colis-piege-voleur.htmlhttps://www.koreus.com/video/voleur-colis-bombe-paillette-2.htmlhttps://www.koreus.com/video/jeune-voleur-colis-flag.htmlhttps://www.koreus.com/video/livreur-colis-serpent.htmlhttps://www.koreus.com/video/livreur-surprenant.htmlhttps://www.koreus.com/video/livreuse-colis-suspect.html
En france, j'ai plein de potes qu'ont déjà surpris le livreur laposte ou colissimo balancer leur colis comme un malpropre dans la bàl (cas des immeubles) ou dans le jardin. Ils font depuis des années la même précaution que celui qu'est dans la vidéo.
Honnêtement, je ne savais même pas que certains n'usaient pas encore de cette bonne pratique, les escroqueries étant légion, mais surtout comme ça fait des années que ça dure, ne pas filmer revient à avoir une confiance à l'aveugle envers l'expéditeur/destinataire de l'autre coté. Internet est supposé apprendre à ne jamais faire confiance...
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sigzegv
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Posté le: 4/8/2026 10:47 Mis à jour: 4/8/2026 10:47
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Inscrit le: 23/7/2008
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Re: Quand tu commandes une carte graphique sur un site do...
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et si c'était un filtre video qui transforme un produit en bouteille d'eau !
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