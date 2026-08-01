Il a bien fait de filmer son unboxing #geforce5070

À Moscou, un homme commande une Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti sur la plateforme de vente en ligne Wildberries (Вайлдберриз) pour l’équivalent d’environ 90 000 roubles (environ 1000€). Par précaution, il décide de filmer l’ouverture de son colis. Une bonne idée, car la carte graphique n’est pas à l’intérieur de la boîte. À la place, il découvre une bouteille d’eau destinée à reproduire le poids de la carte, le tout soigneusement emballé pour ne pas éveiller les soupçons. En enregistrant le déballage du début à la fin, l’acheteur dispose d’une preuve précieuse pour appuyer sa réclamation auprès du site de vente.