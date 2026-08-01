S'envoyer en l'air avec une aile de wingfoil

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L’un des jumeaux du compte Instagram @aleks_and_tom.twins, le rider autrichien Aleks ou Tom Acherer, réalise une démonstration aussi spectaculaire qu’impressionnante au sommet d’une dune de sable en bord de mer. En utilisant uniquement une aile de wingfoil, il parvient à capter une rafale de vent et à décoller de plusieurs mètres au-dessus du sol.



Suspendu quelques secondes dans les airs, il redescend ensuite en douceur sur la dune. Le plus impressionnant est que toute la manœuvre est réalisée uniquement à la force de ses bras, sans harnais, sans câble et sans aucune assurance visible, donnant l’impression d’un véritable vol plané.