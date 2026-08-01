Vidéo : Toutes voiles dehors
Posté par Loomy le 1/8/2026 17:24:00
S’envoyer en l'air façon wing surf. Un peu plus on le revoyait plus.
- Vidéo (13s) : S'envoyer en l'air avec une aile de wingfoil
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Vidéo : Toutes voiles dehors
Posté par Loomy le 1/8/2026 17:24:00
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