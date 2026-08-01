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Vidéo : Toutes voiles dehors

Posté par Loomy le 1/8/2026 17:24:00

vidéo winfoil wingsurf aile vent dune decollage
S’envoyer en l'air façon wing surf. Un peu plus on le revoyait plus.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 1/8/2026 17:33  Mis à jour: 1/8/2026 17:33
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2594
    Karma: 4722
     Re: Toutes voiles dehors
     1 
    Une aile remonte-pente ?
    Crazy-13
    Posté le: 2/8/2026 17:37  Mis à jour: 2/8/2026 17:37
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87664
    Karma: 10093
     Re: Toutes voiles dehors
     1 
    D'autres ce sont déjà retrouvés propulser ainsi dans les airs sans le vouloir
    Haut de page Haut  
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