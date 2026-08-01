

Vidéo : Toutes voiles dehors Posté par Loomy

S’envoyer en l'air façon wing surf. Un peu plus on le revoyait plus.



Vidéo (13s) : S'envoyer en l'air avec une aile de wingfoil





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2594 Karma: 4722 Re: Toutes voiles dehors Re: Toutes voiles dehors 1 Une aile remonte-pente ? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87664 Karma: 10093 Re: Toutes voiles dehors Re: Toutes voiles dehors 1 D'autres ce sont déjà retrouvés propulser ainsi dans les airs sans le vouloir Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.