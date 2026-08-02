Un chat nourrit son serpent

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Sur une vidéo filmée par la caméra d’un distributeur automatique de croquettes, un chat siamois s’approche de sa gamelle avec un long serpent en peluche vert dans la gueule. Une fois devant les croquettes, il dépose soigneusement la tête du jouet dans la gamelle, puis la repositionne à plusieurs reprises, comme s’il voulait l’inciter à manger. La scène est particulièrement attendrissante et donne vraiment l’impression que le félin essaie de nourrir son compagnon en peluche. En réalité, ce comportement est assez courant chez certains chats, qui ont tendance à déposer leurs jouets près de leur nourriture en reproduisant un comportement lié à leurs instincts de chasse.