Il découvre comment manger correctement un babybel

Un Brésilien fait une étonnante découverte en dégustant un Babybel avec son compagnon. Il explique qu’il a toujours mangé le célèbre fromage… avec sa coque en cire rouge, persuadé qu’elle faisait partie du produit. Son compagnon lui montre alors comment retirer la cire grâce aux petites languettes prévues à cet effet. En goûtant enfin son premier Babybel sans son emballage de cire, le Brésilien admet que « ça a davantage le goût de fromage ». Une révélation qui amuse beaucoup son compagnon, lequel s’étonne qu’il ait pu avaler des centaines de Babybel de cette façon sans jamais se poser de questions.