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Vidéo : Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel

Posté par Kilroy1 le 1/8/2026 13:40:15

vidéo manger babybel cire rouge fromage
Je suis curieux de voir comment il mange une banane...




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  • Source : Forum

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    Top commentaires

    tryfax
    Posté le: 1/8/2026 21:18  Mis à jour: 1/8/2026 21:18
    Je masterise !
    Inscrit le: 13/3/2007
    Envois: 2609
    Karma: 3951
    Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     20 
    Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec:p
    Manuki-san
    Posté le: 1/8/2026 13:56  Mis à jour: 1/8/2026 13:56
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 19/4/2023
    Envois: 14
    Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     8 
    Il faisait des bougies avec son c*l

    12 commentaires

    Auteur Conversation
    Manuki-san
    Posté le: 1/8/2026 13:56  Mis à jour: 1/8/2026 13:56
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 19/4/2023
    Envois: 14
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     8 
    Il faisait des bougies avec son c*l
    Crazy-13
    Posté le: 1/8/2026 15:21  Mis à jour: 1/8/2026 15:21
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87659
    Karma: 10092
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     2 
    Si ça se trouve, il existe des personnes qui ne mange que la partie rouge des Babybel, et qui adore ça. 😝
    maddguez
    Posté le: 1/8/2026 16:16  Mis à jour: 1/8/2026 16:16
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/2/2018
    Envois: 239
    Karma: 461
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     3 
    J'ai pas de mot....
    Nebinaf
    Posté le: 1/8/2026 20:07  Mis à jour: 1/8/2026 20:07
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1679
    Karma: 2883
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     3 
    Ouais... et bien si je vous dis que la première fois que j'ai mangé des cacahuètes (6 ou 7 ans), je ne les ai pas sortie de leur coque en bois... j'ai du en manger une douzaine avant qu'un autre gamin le remarque et m'explique mon erreur en se foutant de ma gueule... Mon commentaire sur le coup "C'est vrai que je trouvais ça un peu sec" 🤣
    Roronoa
    Posté le: 1/8/2026 20:25  Mis à jour: 1/8/2026 20:25
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 206
    Karma: 376
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     2 
    On est d'accord que c'est une mise en scène.
    Ils ont pris un babybel, ils ont mis un coup de dent dedans et ils ont fait leur vidéo, c'est pas possible sinon...
    tryfax
    Posté le: 1/8/2026 21:18  Mis à jour: 1/8/2026 21:18
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 13/3/2007
    Envois: 2609
    Karma: 3951
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     20 
    Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec:p
    malenko
    Posté le: 2/8/2026 8:49  Mis à jour: 2/8/2026 8:49
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 27/6/2017
    Envois: 212
    Karma: 361
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     1 
    Citation :

    @tryfax
    Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec :p


    C'est pour ceux qui n'ont pas de talent artistique. Pour les autres, il y a ça :


    Bloqués #34 - La tour de Mamy Belle
    EndymionRaul
    Posté le: 2/8/2026 13:47  Mis à jour: 2/8/2026 13:47
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1438
    Karma: 1444
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     0 
    Il a au moins bon goût en films.
    LutinFie
    Posté le: 2/8/2026 14:01  Mis à jour: 2/8/2026 14:01
    #9
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     0 
    Citation :

    @malenko
    Citation :

    @tryfax
    Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec :p


    C'est pour ceux qui n'ont pas de talent artistique. Pour les autres, il y a ça :


    Bloqués #34 - La tour de Mamy Belle


    Excellent !! 😎👍🏼
    On reconnaît bien l'esprit créatif et hallucinant d'Orelsan ! 🤩👌
    LutinFie
    Posté le: 2/8/2026 14:04  Mis à jour: 2/8/2026 14:04
    #10
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     1 
    Je ne comprends pas ! Depuis son premier babybel il mangeait la languette sans se poser de question !!?? Faut pas être futfut !! 😳🤪
    bigone
    Posté le: 3/8/2026 23:41  Mis à jour: 3/8/2026 23:41
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/2/2010
    Envois: 184
    Karma: 692
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     1 
    @Nebinaf La première fois qu'on a proposé des pépites (graines de tournesol salées) à mon fils, il les a mangé avec la coquille. Quand on a réalisé et qu'on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il nous a juste dit qu'il avait toujours vu les poules faire comme ça chez mamie. 😃
    billyboy45
    Posté le: 5/8/2026 6:16  Mis à jour: 5/8/2026 6:16
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1266
    Karma: 2164
     Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
     0 
    Bah écoute s'il le mange comme ça depuis des années c'est qu'il doit aimer ça, continue de manger la cire mon gars te prive pas! xD
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