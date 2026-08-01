

Vidéo : Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Posté par Kilroy1

Je suis curieux de voir comment il mange une banane...



Vidéo (1mn37s) : Il découvre comment manger correctement un babybel





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12 commentaires Auteur Conversation Manuki-san Je viens d'arriver Inscrit le: 19/4/2023 Envois: 14 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 8 Il faisait des bougies avec son c*l Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87659 Karma: 10092 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 2 Si ça se trouve, il existe des personnes qui ne mange que la partie rouge des Babybel, et qui adore ça. maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 239 Karma: 461 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 3 J'ai pas de mot.... Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1679 Karma: 2883 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 3 Ouais... et bien si je vous dis que la première fois que j'ai mangé des cacahuètes (6 ou 7 ans), je ne les ai pas sortie de leur coque en bois... j'ai du en manger une douzaine avant qu'un autre gamin le remarque et m'explique mon erreur en se foutant de ma gueule... Mon commentaire sur le coup "C'est vrai que je trouvais ça un peu sec" Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 206 Karma: 376 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 2 On est d'accord que c'est une mise en scène.

Ils ont pris un babybel, ils ont mis un coup de dent dedans et ils ont fait leur vidéo, c'est pas possible sinon... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2609 Karma: 3951 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 20 Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec:p malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 212 Karma: 361 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 1

@tryfax

Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec :p



C'est pour ceux qui n'ont pas de talent artistique. Pour les autres, il y a ça :





Bloqués #34 - La tour de Mamy Belle Citation :C'est pour ceux qui n'ont pas de talent artistique. Pour les autres, il y a ça :Bloqués #34 - La tour de Mamy Belle EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1438 Karma: 1444 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 0 Il a au moins bon goût en films. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 0

@malenko

Citation :

@tryfax

Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec :p



C'est pour ceux qui n'ont pas de talent artistique. Pour les autres, il y a ça :





Bloqués #34 - La tour de Mamy Belle



Excellent !!

On reconnaît bien l'esprit créatif et hallucinant d'Orelsan ! Citation :Excellent !!On reconnaît bien l'esprit créatif et hallucinant d'Orelsan ! LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 1 Je ne comprends pas ! Depuis son premier babybel il mangeait la languette sans se poser de question !!?? Faut pas être futfut !! bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 184 Karma: 692 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 1 Nebinaf La première fois qu'on a proposé des pépites (graines de tournesol salées) à mon fils, il les a mangé avec la coquille. Quand on a réalisé et qu'on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il nous a juste dit qu'il avait toujours vu les poules faire comme ça chez mamie. La première fois qu'on a proposé des pépites (graines de tournesol salées) à mon fils, il les a mangé avec la coquille. Quand on a réalisé et qu'on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il nous a juste dit qu'il avait toujours vu les poules faire comme ça chez mamie. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1266 Karma: 2164 Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel 0 Bah écoute s'il le mange comme ça depuis des années c'est qu'il doit aimer ça, continue de manger la cire mon gars te prive pas! xD Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.