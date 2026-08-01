Vidéo : Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel

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Manuki-san
Posté le: 1/8/2026 13:56 Mis à jour: 1/8/2026 13:56
Je viens d'arriver
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
8
Il faisait des bougies avec son c*l
Crazy-13
Posté le: 1/8/2026 15:21 Mis à jour: 1/8/2026 15:21
Je poste trop
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
2
Si ça se trouve, il existe des personnes qui ne mange que la partie rouge des Babybel, et qui adore ça.
maddguez
Posté le: 1/8/2026 16:16 Mis à jour: 1/8/2026 16:16
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
3
J'ai pas de mot....
Nebinaf
Posté le: 1/8/2026 20:07 Mis à jour: 1/8/2026 20:07
Je suis accro
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
3
Ouais... et bien si je vous dis que la première fois que j'ai mangé des cacahuètes (6 ou 7 ans), je ne les ai pas sortie de leur coque en bois... j'ai du en manger une douzaine avant qu'un autre gamin le remarque et m'explique mon erreur en se foutant de ma gueule... Mon commentaire sur le coup "C'est vrai que je trouvais ça un peu sec"
Roronoa
Posté le: 1/8/2026 20:25 Mis à jour: 1/8/2026 20:25
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
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On est d'accord que c'est une mise en scène.
Ils ont pris un babybel, ils ont mis un coup de dent dedans et ils ont fait leur vidéo, c'est pas possible sinon...
tryfax
Posté le: 1/8/2026 21:18 Mis à jour: 1/8/2026 21:18
Je masterise !
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
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Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec:p
malenko
Posté le: 2/8/2026 8:49 Mis à jour: 2/8/2026 8:49
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
1
Citation :
@ tryfax Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec :p
C'est pour ceux qui n'ont pas de talent artistique. Pour les autres, il y a ça :
VIDEO
Bloqués #34 - La tour de Mamy Belle
EndymionRaul
Posté le: 2/8/2026 13:47 Mis à jour: 2/8/2026 13:47
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
0
Il a au moins bon goût en films.
LutinFie
Posté le: 2/8/2026 14:01 Mis à jour: 2/8/2026 14:01
Je viens d'arriver
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
0
Citation :
@ malenko Citation : @ tryfax Alors je suis désolé mais normalement la partie rouge tu ne la jette pas ! tu la mets sur ton nez et tu fait le clown avec :p C'est pour ceux qui n'ont pas de talent artistique. Pour les autres, il y a ça : VIDEO Bloqués #34 - La tour de Mamy Belle
Excellent !!
On reconnaît bien l'esprit créatif et hallucinant d'Orelsan !
LutinFie
Posté le: 2/8/2026 14:04 Mis à jour: 2/8/2026 14:04
Je viens d'arriver
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
1
Je ne comprends pas ! Depuis son premier babybel il mangeait la languette sans se poser de question !!?? Faut pas être futfut !!
bigone
Posté le: 3/8/2026 23:41 Mis à jour: 3/8/2026 23:41
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
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@
Nebinaf
La première fois qu'on a proposé des pépites (graines de tournesol salées) à mon fils, il les a mangé avec la coquille. Quand on a réalisé et qu'on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il nous a juste dit qu'il avait toujours vu les poules faire comme ça chez mamie.
billyboy45
Posté le: 5/8/2026 6:16 Mis à jour: 5/8/2026 6:16
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Re: Expliquer à un Brésilien comment manger un babybel
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Bah écoute s'il le mange comme ça depuis des années c'est qu'il doit aimer ça, continue de manger la cire mon gars te prive pas! xD