Les accents (Sketch)

Un homme et une femme se rencontrent après avoir discuté pendant deux mois sur Meetic... « Les accents » est un sketch écrit et interprété par les comédiens Joffrey Platel et Sarah Suco de « La Troupe à Palmade ».

