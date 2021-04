Moon Keeper

Carl, l’éternel gardien de la Lune, doit faire face à ses voisins terriens un peu trop envahissants ! « Moon Keeper » est un court-métrage de fin d'études 2020 réalisé par Axel Alvarez, Arthur Amanatiou, Léo Cohen, Nicolas Gresland, Maxime Richard et Michael Raux, étudiants à l'école supérieure internationale des métiers du cinéma, de l'animation 2D et 3D, des effets spéciaux et du jeu vidéo ArtFX de Montpellier.

