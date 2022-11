Accident de voiture dans le film « The Appointment »

Un spectaculaire accident de voiture dans le film d'horreur britannique « The Appointment », réalisé par Lindsey C. Vickers et sorti en 1981. Une mise en scène prodigieuse !

accident appointment cascade scene voiture wtf