Vidéo : Un spectaculaire accident de voiture dans le film « The Appointment » Posté par Skwatek

Un spectaculaire accident de voiture dans le film d'horreur britannique « The Appointment ».







Vidéo (1mn27s) : Accident de voiture dans le film « The Appointment »





Sur le même sujet :

Vidéo : Tournage du film « Ambulance » de Michael Bay Vidéo : Un film d'action WTF du Ghana Vidéo : Mourir en hurlant Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6994 Karma: 18444 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 ça me fait penser un peu à cette scène :



Austin Powers International Man Of Mystery Steamroller Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 466 Karma: 715 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 K-1981 avec Lord Mitch Mc Hannon. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 34585 Karma: 12755 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 3



Voici donc ... La crevette voiture verticale avec des yeux de pommes éclatées.





Meh ... J'ai voulu faire un montage aussi déglingo que la vidéo.Voici donc ... La crevette voiture verticale avec des yeux de pommes éclatées. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 583 Karma: 3321 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0

@Wiliwilliam

J'ai voulu faire un montage aussi déglingo que la vidéo.



Voici donc ... La crevette voiture verticale avec des yeux de pommes éclatées.





Meh ...

T'es libre mercredi soir ? Citation :T'es libre mercredi soir ? Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 34585 Karma: 12755 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 @Mopimoi je fais les répondeurs en imitant le bruits des mouettes. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1412 Karma: 1128 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 2 Pour comprendre, faut connaître le film qui implique des forces psychokinétiques malveillantes où la bagnole est sous l'emprise du mal mais bon sorti de son contexte c'est sûr qu'elle est du plus bel effet, cette cascade.

En tout cas à l'époque ce film m'avait donné quelques cauchemars autoroutiers.



Blague à part, Edward Woodward qui se fait déglinguer ici, jouait dans l'excellente série "The Equalizer". LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 510 Karma: 801 En ligne ! Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 Un mélange de "Alerte Cobra" et "Monty Python" sur une route serpentueuse blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 58 Karma: 52 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 Des traces de pneus comme celle-là, c'est mémorable !



Oui je veux bien m'autobahn pour ce post ^^ GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1253 Karma: 1901 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 1 Digne de boliwood Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 580 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 Ah merde j'attendais une grosse explosion à la fin du coup xD gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 599 Karma: 1270 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 Je dis à mes enfants: regardez ce qui se passe quand vous glandez rien en physique!!! LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 510 Karma: 801 En ligne ! Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0

avec le début de l'accident, c'est pas plus clair ..





The Appointment (1981) "ridiculous car crash"



ce serait donc dû à un chien qui aboie sur le pare brise pendant qu'il croise un camion, puis un chien en plus aboie sur le pare brise, ensuite la roue avant droite éclate et le dirige vers la gauche dans le relief,

et juste avant ça y a une cabine téléphonique et une montre qui brille dans la paille pendant qu'il roule,



bordel même Kamoulox est moins prétentieux,

ce film c'était visiblement l'aboutissement de sa carrière,

à ses tout début par contre Je voulais comprendre pourquoi, j'ai trouvé ça !avec le début de l'accident, c'est pas plus clair ..The Appointment (1981) "ridiculous car crash"ce serait donc dû à un chien qui aboie sur le pare brise pendant qu'il croise un camion, puis un chien en plus aboie sur le pare brise, ensuite la roue avant droite éclate et le dirige vers la gauche dans le relief,et juste avant ça y a une cabine téléphonique et une montre qui brille dans la paille pendant qu'il roule,bordel même Kamoulox est moins prétentieux,ce film c'était visiblement l'aboutissement de sa carrière, xentigers Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2013 Envois: 17 Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 Sécurité routière

"arrêter la drogue parce que c'est mal, m'voyez" Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1042 Karma: 1382 En ligne ! Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0



(PS: edward woodward the equalizer ) Elle n’en finit plus de mourir cette voiture(PS: edward woodward the equalizer Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 577 Karma: 2162 En ligne ! Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... Re: Un spectaculaire accident de voiture dans le film « T... 0 Dans 40 ans nos petits enfants se foutront de notre gueule avec les extraits de fast and furious alors bon … Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.