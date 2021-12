Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore (Trailer)

Warner Bros. Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce officielle du film fantastique américano-britannique « Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », réalisé par David Yates et dont la sortie en salles est prévue pour le 13 avril 2022. Il s'agit du troisième volet de la série Les Animaux fantastiques et du onzième film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling. Se déroulant dans les années 1930, l'histoire aborde l'implication du monde des sorciers dans la Seconde Guerre mondiale et explore les communautés magiques du Bhoutan, de l'Allemagne et de la Chine, en plus de celles des pays visités précédemment, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Avec l'ascension rapide de Grindelwald au pouvoir, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragonneau et à ses amis une mission qui les conduira à affronter les partisans de Grindelwald, de plus en plus nombreux, et à croiser la route de nouvelles créatures. Mais conscient de l'importance des enjeux et de la guerre qui approche, Dumbledore se demande combien de temps encore il pourra demeurer en marge des événements.

animaux bande-annonce dumbledore fantastiques secrets trailer