Vidéo : La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore » Posté par Skwatek

La première bande-annonce officielle du film « Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore » dont la sortie en salles est prévue pour le 13 avril 2022.





Vidéo (2mn50s) : Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore (Trailer)





J'aimerais savoir pourquoi a chaque bande annonce, c'est la VOST qui est postée et non la VF ?



Y a même Sylvebarbe jeune. Y a même Sylvebarbe jeune. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 808 Karma: 1050 Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... 0 Plein le cul des bandes annonces ici. Si j'en veux, je vais sur Allociné ou Youtube.

Koreus finira-t-il en site random chiant?



Oui j'ai une journée de merde dans les jambes et alors?! Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 32920 Karma: 10899 Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... 0 Comment ont-ils justifié le changement d'acteur pour grindelwalde? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5136 Karma: 7680 En ligne ! Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... 0

Et alors on est pas venu ici pour souffrir okay? Citation :Et alors on est pas venu ici pour souffrir okay? LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5347 Karma: 14232 Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... Re: La bande-annonce du film « Les Animaux Fantastiques :... 0

Je ne sais pas si tu le sais déjà, mais il ne tient qu'à toi de partager des trucs sympa ici :



Je ne sais pas si tu le sais déjà, mais il ne tient qu'à toi de partager des trucs sympa ici :



Et avec un peu de chance, saupoudré de quelques upvotes, ton partage finira en article!