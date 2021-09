L'arrosage automatique se déclenche pendant une course hippique

Samedi 4 septembre 2021, à l'occasion du rendez-vous hippique « Les Trois Glorieuses » à l'hippodrome de Craon, en Mayenne, l'arrosage automatique de la piste s'est subitement déclenché pendant une course au passage des chevaux et leurs jockeys, lesquels n'ont manifestement pas été dérangés plus que cela par les jets d'eau.

arrosage automatique course craon hippique