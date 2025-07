Ascension du Mont Everest filmée par un drone

Le célèbre photographe chinois de haute altitude Ma Chunlin a réalisé une première mondiale : capturer l'ascension du mont Qomolangma, également connu sous le nom de mont Everest, depuis le versant nord, en plan séquence (une seule prise de vue ininterrompue). Le défi était de taille : il fallait que tout se passe exactement comme prévu, sous peine d'attendre un an de plus. Pour réaliser cet exploit sans précédent, Ma a dû travailler dans l'étroite fenêtre d'escalade de quelques semaines, en marchant du camp de base de l'Everest au camp de base avancé à 6 500 mètres d'altitude. Dans l'air raréfié et le froid glacial, il a campé dans des conditions extrêmes, attendant la rare combinaison d'un ciel clair, de vents calmes et d'un alignement parfait avec la progression des alpinistes. Le tournage devait commencer au lever du soleil - chronométré à la minute près - et suivre précisément l'itinéraire de l'escalade, sans la moindre erreur de mouvement de caméra.

ascension drone everest mont montagne