Vidéo : Un drone filme son ascension du Mont Everest

Il y a un an, nous avions eu droit à une somptueuse vidéo aérienne de la voie normale népalaise par le col sud. Ce coup-ci une autre équipe a récidivé avec la voie tibétaine par l'arête Nord et ses 3 fameux ressauts, du camp de base avancé à 6500m jusqu'au sommet. Et là aussi les images sont absolument sublimes ! J'espère que vous avez la 4K à la maison !!!!



Vidéo (4mn32s) : Ascension du Mont Everest filmée par un drone





Unbearable_Bear: Je l'avais déjà vue mais je ne m'en lasse pas. Il y en a qui ne manquent pas d'idées pour arriver à pied de la Chine.

WTFISTHATSHIT: Dis donc ça a l'air de bouchonner sur la rocade. Mais que fait Bison Fûté ?

Grabul: Je sais pas pk, mais j'attendais de voir un cavalier sur son cheval marcher a la verticale:p

Phanou6942: Splendide

Semble bcp plus "praticable" que la route sud.