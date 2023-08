Assistant batteur

Le 1er aout 2023 pendant un concert, Jeremy Schaffer, le batteur du groupe Daughtry, a eu un problème d'oreillette. À cause de la sueur, elles ont cessé de fonctionner et il n'avait plus de retour audio, indispensable pour être dans le rythme. Heureusement, son technicien Kevin est arrivé à la rescousse et a joué le rôle du métronome en lui tapant le tempo dans le dos.

batterie batteur concert dos metronome musique