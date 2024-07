Une baleine fait chavirer un bateau

Mardi 23 juillet 2024 au large d'Odiorne Point à Rye dans le New Hampshire aux États-Unis, une baleine a fait chavirer in bateau envoyant à l'eau deux pêcheurs. La baleine a sauté hors de l'eau, a atterri sur le petit bateau et l'a renversé. Heureusement, personne n'a été blessé.

baleine bateau chavirage pecheur renverse