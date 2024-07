Tracter un bateau avec son corps

Drôle d'idée que de vouloir tracter un bateau avec son corps plutôt que de l'attacher à la remorque... La scène se passe à Crystal River en Floride (Etats-Unis). Dans une autre vidéo, on peut voir que l'homme n'a pas eu l'air d'avoir trop souffert et qu'il ne va pas retenter l'expérience et attacher proprement son bateau à la sangle de la remorque puis le remonter avec le treuil.

bateau corps fail remorque tracter