Bohemian Rhapsody en français (Sarah Schwab)

Sarah Schwab, une chanteuse de 22 ans, reprend en français la célèbre chanson de Bohemian Rhapsody de Queen. Sarah Schwab a participé à The Voice Kids France Saison 1 et The Voice France Saison 9.

