Vidéo : Sarah Schwab fait une reprise en français de la chanson Bohemian Rhapsody Posté par Baba-Yaga

La célèbre chanson Bohemian Rhapsody de Queen a été reprise en français par Sarah Schwab



Vidéo (5mn55s) : Bohemian Rhapsody en français (Sarah Schwab)





Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6135 Karma: 5942 Re: Sarah Schwab fait une reprise en français de la chans... 0 Je préfère l'original. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 157 Karma: 632 Re: Sarah Schwab fait une reprise en français de la chans... 2 Très belle prestation, même en français elle me fout toujours autant la chaire de poule!



Par contre je comprends pas le sens des paroles. Au moins en anglais on y réfléchit moins! odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1536 Karma: 1576 Re: Sarah Schwab fait une reprise en français de la chans... 0 la magie d'Autotune Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 481 Karma: 964 Re: Sarah Schwab fait une reprise en français de la chans... 0 Sur-maquillage Ask'isdy.