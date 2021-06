But contre son camp du gardien Josué Duverger

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mardi 15 juin 2021 lors d'un match d'éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre le Canada et Haïti, le gardien haïtien Josué Duverger a marqué un incroyable but contre son camp. Alors que le score était de 0-0 à la 45ème minutes de jeu, il a enchainé les maladresses en ratant successivement un contrôle du ballon et un dégagement face au pressing d'un joueur canadien, déviant finalement la balle dans sa propre cage. En s'inclinant 3-0, après une défaite à l'aller 1-0, Haïti ne participera pas au Mondial qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

boulette but camp duverger fail foot gardien