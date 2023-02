Théâtre avec effets visuels et décor animé

Dans cet extrait du spectacle The Bourne Stuntacular, qui a ouvert en 2020 aux Universal Studios en Floride, Jason Bourne fait des cascades et une course poursuite à moto la nuit dans une ville. Les spectateurs sont placés devant un écran DEL de 130 pieds de long fabriqué sur mesure chargée d'afficher les effets visuels et le décor animé. Quand le théâtre rencontre le cinéma...

