Vidéo : Bourne Stuntacular, quand le théâtre rencontre le cinéma Posté par Wiliwilliam

Cette performance immersive combine de vrais acteurs et accessoires et un arrière-plan numérique, ce qui leur permet de créer des scènes en temps réel, notamment des effets visuels sympas, des angles de caméra rotatifs et une "immersion totale du public".





Vidéo (58s) : Théâtre avec effets visuels et décor animé





Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 338 Karma: 635 En ligne ! Re: Bourne Stuntacular, quand le théâtre rencontre le cin... 2 Aussi bien fichu qu'un meeting politique ! Là aussi, tout paraît tellement vrai que la dernière fois, j'ai failli y croire. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 589 Karma: 3378 Re: Bourne Stuntacular, quand le théâtre rencontre le cin... 0 Je suis circonspect, j'ai l'impression qu'on perd l'intérêt du théâtre et celui du cinéma à la fois, sans contrepartie intéressante.



Un peu à l'image de la moto à 3 roues qu'on voit sur la scène : t'as les inconvénients de la moto (froid, pluie, équipement...) sans les avantages (gain de temps, facilité de se garer...). Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6452 Karma: 6334 Re: Bourne Stuntacular, quand le théâtre rencontre le cin... 0 Les ricains sont des sales copieurs ! On voit tout de suite où ils ont pompé l'histoire.



Rhododendron Je suis accro Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 506 Karma: 4876 Re: Bourne Stuntacular, quand le théâtre rencontre le cin... 1 C'est donc ça le Théâtre de boulevard ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1753 Karma: 3246 Re: Bourne Stuntacular, quand le théâtre rencontre le cin... 1

Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 338 Karma: 635 En ligne ! Re: Bourne Stuntacular, quand le théâtre rencontre le cin... 0

@Rhododendron

C'est donc ça le Théâtre de boulevard ?

+10, au minimum.



