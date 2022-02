Faire brûler des comprimés sur une gazinière

La spectaculaire réaction, filmée en accéléré, qui se produit lorsque l'on fait brûler des comprimés contenant du gluconate de calcium sur le brûleur d'une gazinière. L'oxyde de calcium, le carbone, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone se forment. La vapeur d'eau et le dioxyde de carbone font mousser le carbone et l'oxyde de calcium, les comprimés se transformant alors en d'étranges « serpents ». Musique : Shpongle & Astrix « Strange Planet »

