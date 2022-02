Buzz l’Éclair (Trailer #2)

Pixar vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film d'animation « Buzz l’Éclair » (Lightyear), spin-off de « Toy Story », dont la sortie en salles est prévue pour le 22 juin 2022. L'histoire raconte la vie antérieure du célèbre personnage, vrai ranger de l'espace. On ne naît pas héros. On le devient. Embarquez pour une aventure intergalactique avec Buzz l’Éclair... vers l'infini et au-delà !

