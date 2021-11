La chanteuse Sophia Urista pisse sur le visage d'un fan (NSFW)

Jeudi 11 novembre 2021, pendant un concert du groupe de rock Brass Against au festival Welcome to Rockville à Daytona Beach, en Floride, la chanteuse Sophia Urista, après avoir fait plusieurs commentaires sur son envie de faire pipi, a invité un volontaire sur scène pour être sa « toilette humaine ». Un fan s'est alors allongé sur la scène et la chanteuse a uriné sur son visage. Suite à ce concert, le groupe a publié sur Twitter : « Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose que le reste d’entre nous attendait, et ce n’est pas quelque chose que vous verrez à nouveau à nos concerts. Merci d’être venu hier soir, Daytona. »

