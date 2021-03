× Close Pour un public averti

Un chien attaque des enfants dans une rue

Lundi 8 février 2021 à Birmingham, en Angleterre, une maman marchait dans la rue avec ses deux filles âgées de 2 et 3 ans lorsque les enfants ont été subitement attaquées par un chien. Ne réussissant à stopper l'attaque malgré tous ses efforts, la maman a alors poussé des cris pour demander de l'aide et plusieurs passants sont intervenus pour repousser l'animal. Transportées à l'hôpital, les fillettes souffrent de diverses morsures aux mains et aux jambes. Le chien a été saisi par la police et une enquête a été ouverte.

angleterre attaque chien enfant