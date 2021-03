Vidéo : Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingham (Angleterre) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un chien attaque des petites filles âgées de 2 et 3 ans dans une rue de Birmingham, en Angleterre.



Vidéo (1mn43s) : Un chien attaque des enfants dans une rue





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien tombe dans une piscine gelée Vidéo : Un pitbull protège sa maitresse de l'attaque d'un autre pitbull (Détroit) Vidéo : Attaque surprise d'une chienne Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1912 Karma: 3108 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 Je suis un public non averti alors je ne regarde pas.

Je vaux donc la moitiė d'une avertie. alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 8516 Karma: 3731 En ligne ! Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 1 Dommage qu'elle n'ait pas pensé à mettre ses enfants sur le capot de la voiture ! VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 17 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 Horrible, j'ai pas pu regardé plus de 2 secondes, je déconseille.

Ca a rien à faire ici MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 79 Karma: 63 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 3 Je crois qu'il y en a une qui a laissé son instinct maternel à la maison ce jour-ci .... ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 183 Karma: 236 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 Oui moi aussi je suis surpris , avec l'instinct maternelle les femmes peuvent faire des choses incroyables mais là elle est totalement passive sur la fin .... @MythicMan adurnat Je m'installe Inscrit le: 12/1/2008 Envois: 199 Karma: 151 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 1 @VincentBt "Vidéo déconseillée aux plus sensibles", "Pour un public averti", description explicite, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 98 Karma: 285 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 c'est bizarre ce reflexe de tous de tirer sur les gamines ( en aggravant les blessures ) pour les éloigner du chien alors que par moment le chien est seul, un bon coup de pied bien placé l'aurait calmé ou au moins aurait attiré son attention du chien sur " l'agresseur"... Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 803 Karma: 378 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 note pr plus tard : Si le chien n'a pas de collier, penser à vous servir de votre ceinture ou de lanière de sac à main pour ceinturer le cou du chien afin de s'en servir d'étrangleur.. ce sera la seule chose qui lui fera lacher sa sible en cas de morsure sévère. ça permettra entre autre de désactiver son "mode attaque" Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 7 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 3 dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2459 Karma: 5781 En ligne ! Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 @VincentBt tu regardes 2 secondes d'une vidéo d'environ 2 minutes et tu donnes ton avis ? bravo Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4519 Karma: 6948 En ligne ! Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 2 D abors attaquées mar un chien puis juste apres enlevées par quelqu'un....quand c est pas ta journée !! bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 177 Karma: 323 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 Difficile de juger la maman même si on aurait pu s’attendre a plus d’abnégation de sa part ...



Sinon pour troller un peu, je suppose que personne n’aurait critiqué si un chasseur était passé par la ? (^^) Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 485 Karma: 700 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0

@VincentBt

Hor





Je suis pas d'accord avec ton propos. "Hor" ça ne veut rien dire. Je déconseille de t'écouter. Citation :Je suis pas d'accord avec ton propos. "Hor" ça ne veut rien dire. Je déconseille de t'écouter. 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6598 Karma: 3797 En ligne ! Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 1 @Trucmachinchose

On ne pense pas dans ces cas là, et on la voit essayer de donner des coups de pied.



Comme en plus elle a deux enfants à sauver et que dès qu'elle essaie d'en défendre une le chien attaque l'autre elle se retrouve désemparée, avec la plus petite et la plus fragile dans les bras et sans possibilité de mettre toutes ses forces dans la bataille. Elle donne des coups de pied, se met en rempart (et le chien attaque la gamine dans ses bras) essaie de tirer son autre fille vers elle...



Que ceux qui l'accusent de ne pas avoir d'instinct maternel essaient de faire mieux dans ce cas. Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 803 Karma: 378 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0

Je me demande même si elle n'a pas payer le chien pr se débarrasser de ses gosses celle là Mom of the year !Je me demande même si elle n'a pas payer le chien pr se débarrasser de ses gosses celle là gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3311 Karma: 2723 En ligne ! Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 @bobolebobo si un chasseur était passé par là, pas sûr qu'il ait touché la bonne cible. Je préfère ne pas le voir là. Olyer Je m'installe Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 140 Karma: 252 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 1 Pauvres gosses, ils vont être traumatisés par les chiens maintenant.

Pour la mère, nous savons pas comment nous aurions réagi dans cette situation à sa place. Nous avons toujours les bonnes idées derrière nos écrans. Un peu comme dans les films d'horreur. On se dit toujours: "Mais pourquoi ils font ça ???" Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1594 Karma: 327 Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 @365wanda Nan mais c'est souvent comme ça. Les gens sont plus a même de juger les autres lorsqu'ils sont derrière leurs écrans dans leurs bulles. Même si elle aurait pu , elle aurait du, les gens réagissent de façon différentes et puis c'est tout. En aucun cas une personne devrait être jugé sur un évènement de sa vie. Même si elle aurait pu mieux faire, dire qu'elle a pas d'instinct maternel c'est de la bêtise. Mais c'est internet qui veut ça , on a tendance à juger des individus sur fractions de leurs existence et c'est particulièrement malsain mais humain à la foi. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1329 Karma: 3414 En ligne ! Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 La mère, même avec son instinct maternel, n'a pas osé attaquer le chien.

Connaissez-vous une autre espèce qui aurait des scrupules dans un moment pareil ?



Les humains sont bizarres. 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6598 Karma: 3797 En ligne ! Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... Re: Un chien attaque des enfants dans une rue de Birmingh... 0 @corent2 Plutôt que des scrupules j'appelerais ça de la terreur. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.