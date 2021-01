Un chien monte sur un toit à l'aide d'une échelle

Un homme était en train de retirer les décorations de Noël sur le toit de sa maison et s'est retrouvé nez à nez avec son chien ! Ace, un golden retriever a grimpé sur le toit en utilisant l'échelle ! En deuxième partie de vidéo, on peut voir la caméra de surveillance filmer le chien en train de monter l'échelle. Dans une autre vidéo, on peut voir l'homme redescendre le chien par l'échelle.

chien echelle maison toit