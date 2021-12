Un cinéma utilise Amazon Prime Video pour diffuser son film

Dans un cinéma de quartier aux États-Unis, les spectateurs ont eu la surprise de voir apparaître l'interface d'Amazon Prime Video avant la diffusion du film The Grinch. Le projectionniste a tout simplement connecté une FireTV au projecteur. On peut le voir naviguer dans les menus et chercher le film The Grinch. Mais pas de chance, les spectateurs ont le droit à un message d'erreur « Maximum videos playing » (Le nombre de lectures maximum atteint). Il aura fallu 30 minutes au projectionniste pour résoudre le problème. Heureusement, la séance n'a couté que 2$. Inutile de préciser que cette pratique est formellement interdite dans les conditions d'utilisation de Prime Video

amazon cinema film grinch prime video