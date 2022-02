Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir (Teaser Trailer)

Amazon Prime Video vient de publier sur leur page YouTube le premier teaser trailer de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir .Comme son nom l'indique, la série se déroulera dans l'univers du Seigneur des anneaux, il s'agit d'un prequel de la saga. Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir (The Lord of the Rings: The Rings of Power) sortira le 2 septembre 2022.

