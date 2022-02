Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Trailer #2)

Marvel Studios vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film américain « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », réalisé par Sam Raimi et dont la sortie en salles est prévue pour le 4 mai 2022. Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, le Dr. Stephen Strange poursuit ses recherches sur la Pierre du Temps. Mais son ancien ami, Karl Mordo, devenu un ennemi à la suite de l'attaque de Dormammu, cherche à exterminer tous les sorciers de la Terre, ce qui l'empêche d'atteindre son but. De son côté, Wanda Maximoff est devenue la Sorcière rouge et possède désormais d'immenses pouvoirs qu'elle cherche encore à comprendre et maîtriser. Alors que Strange a lancé un sortilège qui a fait oublier à tout le monde l'identité secrète de Spider-Man, ce sort a alors perturbé la stabilité de l'espace-temps, ouvrant les portes à d'infinies multitudes de menaces, issus du multivers, notamment une version très puissante et maléfique de lui-même nommé Dr. Strange Suprême et une créature démoniaque interdimensionnelle possédant qu'un oeil unique nommé Shuma-Gorath et ses adeptes.

bande-annonce doctor madness multiverse strange trailer